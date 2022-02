"Es mágico"; mujer turista alaba estilo de vida en México y desata odio en redes: "Ya no vengan"

A través de redes sociales se han iniciado discusiones a partir de breves mensajes o fotografías, con la apertura que existe para algunas personas de emitir sus opiniones sin filtro, parece casi imposible en la actualidad no incomodar a alguien con algo que no está en sintonía con sus creencias o que es contrario a la realidad que conocen.

Es así como se exponen hoy en día las personas al publicar algo, pues a diferencia de hace unos años, la sociedad tiene ahora las herramientas para responder en tiempo real a lo que ven en internet, así le sucedió a una usuaria de Twitter que publicó un tuit que aparentemente era inofensivo y fue blanco de críticas.

Becca Sherman, quien de acuerdo con su cuenta de Twitter es co fundadora y directora de Comunicación en WorkWeek escribió un tuit en el que hizo una peculiar recomendación en la que aseguró que trabajar en México es "mágico".

"Háganse un favor y trabajen a distancia en la Ciudad de México, es realmente mágico" escribió Sherman y acompañó el texto de una imagen del lugar donde probablemente se esta hospedando.

Su intención era recomendar la capital del país, ya que es posible que su estancia estaba siendo agradable, sin embargo varios internautas no tomaron bien el comentario y la atacaron bajo el argumento de la gentrificación que existe actualmente.

La usuaria @horangaze1 le respondió: "¿Crees que las personas que han sido desalojadas debido al alza de precios en el alquiler como resultado de la afluencia de estadounidenses que no pagan impuestos y trabajan en esta zona en particular de la Ciudad de México también piensan que es realmente mágico?"

Y es que varios usuarios de Twitter aseguraron que Becca se encontraba viviendo en la Condesa lo que desató más comentarios en contra, esto al ser considerada una zona con elevados costos de renta por espacios muy reducidos.

Asimismo, este debate se dividió entre quienes criticaron el mensaje inicial de Sherman, quienes hablaban de gentrificación y quienes estaban en contra de pedirle a los extranjeros que no vinieran a vivir a México.

Luego el debate se dividió más cuando los usuarios comenzaron a hablar del trasfondo de los mensajes de odio, ya que algunos usuarios detectaron xenofobia, clasismo y racismo que existe en temas migratorios.

Mientras que el usuario @AyalaEmmanuel ironizó sobre el idioma que se habla en las calles de la colonia Condesa al centro de la capital del país: Ahora entiendo por qué en la Condesa ya todos hablan inglés en las calles.

¿Cómo tomó toda esta controversia la autora del tuit?

Pero Sherman supo manejar la situación aunque se dijo sorprendida por lo "salvaje" que es Twitter y escribió: "Vaya, Twitter es salvaje, ¿eh? ?? Quería agregar a esto, ya que empatizo al 100% con las reacciones negativas: he sentido lo mismo sobre la gentrificación en los lugares donde he vivido. Espero que esto abra las puertas para conversaciones productivas sobre: viajes responsables tanto dentro como fuera de esta aplicación"

En cuanto a las respuestas, explicó que no quería eliminar el tuit que inició con todo porque es bueno para el aprendizaje y entendió completamente en qué falló además, agregó que irónicamente sólo estará en México durante una semana, tiempo que aprovechará para visitar a sus amigos, aunque no pudo dejar de trabajar. Se dio abierta a la discusión mas no al odio, razón por la que decidió cerrar sus mensajes directos por un rato.

SIGUE LEYENDO:

¿Fin del mundo? NASA advierte cuánto aumentará el mar para el 2050

Joven taxista denuncia en TikTok acoso de una mujer y se vuelve viral | VIDEO

Disney anuncia Storyliving: así serán las MÁGICAS residenciales que la gente podrá habitar