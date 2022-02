Super Bowl LVI: en VIDEO, los mejores comerciales del Belgals vs Rams

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes en territorio estadounidense por todo lo que se genera a su alrededor y por el número de personas que asisten o siguen el juego que, en esta ocasión, disputan Rams y Bengals, en el SoFi Stadium. Se estima que la derrama económica en Los Ángeles sea de 477 millones de dólares.

Para la presente edición de dicho evento deportivo, los 30 segundos los comercializó la cadena NBC por 6.5 millones de dólares (el año pasado la cantidad que se pagó fue de 5.5 millones de dólares), dinero que se justifica con la exposición que tienen las marcas al ser uno de los juegos más vistos, al emitirse en más de 225 estaciones de televisión , ya que se estima que es un evento que sintonizarán más de 92 millones de estadounidenses (el juego más visto lo protagonizaron New England Patriots y Seattle Seahawks en el 2015, el cual fue sintonizado por 114.4 millones de espectadores).

A continuación algunos de los comerciales que se transmitieron durante el Super Bowl:

Entre las personalidades que aparecen en los comerciales están: Scarlett Johansson y Colin Jost colaboraron con Amazon; Zendaya, con Squarespace; Salma Hayek y Arnold Schwarzenegger, con BMW; Paul Rudd y Seth Rogen, con Lay's; Ewan McGregor, con Ewan McGregor; Pete Davidson, con Hellmann; Kanye West, McDonald’s, entre otros.

En el caso de Amazon Studios aprovechó la audiencia millonaria que congrega la Super Bowl para estrenar el primer 'teaser' tráiler de la esperada serie "Lord of the Rings: The Rings of Power" (El señor de los anillos: los anillos de poder).

El avance de 60 segundos es el primer aperitivo de esta ficción, codirigida por el español J.A Bayona, sobre el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkie, que se estrenará en todo el mundo el próximo 2 septiembre en Amazon Prime Video.

"Antes del Rey, antes de la comunidad, antes del anillo: Una nueva leyenda comienza este otoño", es el único mensaje que desvela el vídeo.

Con información de EFE.

