Horóscopos: Estos signos GOZARÁN una AVENTURA PASIONAL el domingo 13 de febrero

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries necesita tomar más valor a las cosas simples de la vida, ya que se está perdiendo demasiado en lo material y en el conseguir ganancias monetarias. Es probable que tu pareja te llame la atención el día de hoy con respecto al tiempo de calidad que están pasando juntos, por lo que debes comenzar a poner ojo en este ámbito.

Muchas veces no necesitamos que nos llenen de regalos, sino que con pequeños gestos nos demuestren el amor que nos tienes, debes comenzar a hacer más esto, ya que lo estás dejando de lado. La familia es importante y es probable que estés pasando poco tiempo con ellos, te lo harán notar el día de hoy.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás en un muy buen momento de salud, por lo que puedes comenzar a pensar en practicar un deporte que te guste y que hace tiempo que no le dediques tiempo, será una buena forma de conocer gente y de mantener tu salud bien. Si por el contrario, estás pasando por un mal diagnóstico, no dejes que esto te venza, ya que pronto podrás volver a estar en un cien por ciento, solo debes cuidarte.

El trabajo estará movido y es probable que recibas un encargo, lo que te hará tener que salir fuera de la ciudad por un par de días, será una buena experiencia.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Algo que te ha sucedido recientemente te ha dejado una sensación de vacío. Si está pasando por esto, debes intentar ver las cosas de una forma positiva y darte cuenta que tienes mucho porque luchar en tu vida, no te dejes abatir. Estás en el borde de una posible tristeza que te tendrá con las defensas un poco bajas, si no haces algo por estar mejor, podrías tener dolores corporales, intenta subirte el ánimo visitando amigos y saliendo con las personas que te hacen bien.

Un amor puede estar llegando a su fin, por lo que debes intentar frenar la situación si es que sigues sintiendo mucho por esa persona, no dejes de luchar, si ya es inevitable, entonces siéntete en tranquilidad porque hiciste todo lo que estuvo a tu alcance.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Posibles problemas con tus cuentas y el orden en tus finanzas, debes poner más atención a este ítem, ya que el sistema que estás utilizando no está funcionando, intenta cambiar de estrategia y comienza a ordenar tus prioridades en los gastos. Tienes una persona a tu alrededor que está con interés de algo más que una amistad y ya has visto las señales, si no quieres comenzar algo más, es mejor que se lo digas directamente para que tome otro camino.

Una amiga muy querida te dirá que necesitas hacer un cambio en tu apariencia, específicamente en tu vestimenta, hazle caso, puedes llegar mucho más lejos si comienzas a cuidar de ti.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo puede estar sintiendo que está quedándose estancado en su vida profesional, es momento de hacer importantes cambios, como tomar un curso de perfeccionamiento en tu área de trabajo o comenzar a pensar en buscar mejores opciones donde desempeñarte.

Recibirás un pago atrasado que puede traer sorpresas, como un monto menor de lo pactado o descuentos que no habían sido acordados, busca explicaciones. La relación de pareja está comenzando a perderse en la rutina, debes tomar las riendas y comenzar a darle más emoción al tiempo que compartes con el ser amado.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Importantes oportunidades pueden estar frente a tus ojos y no las estás viendo porque estás preocupado de otros asuntos y has optado por descansar demasiado en momentos donde no lo necesitas. Tendrás que trabajar el doble esta jornada, ya que no supiste calcular bien los plazos de entrega de un trabajo que tenías pendiente hace algún tiempo.

Un viaje no programado podría ocurrir el día de hoy, no será algo de placer, ya que se trata más bien de una obligación impuesta por otros, trata de disfrutar lo máximo posible de esta situación.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás saliendo adelante de un momento bastante triste para tu vida, no dejes que la pena siga estando presente e intenta buscar formas de sobrellevar lo que pueda haber sucedido. Alguien te hará una invitación a ver un espectáculo o una película, acepta lo propuesto porque será muy bueno para ti.

Pasas por una sequía creativa, lo que te ha llevado a creer que estás perdiendo algunos de tus talentos, si trabajas en algo relacionado a ello, es momento de buscar inspiración en lugares que no has experimentado aún. Un viaje puede comenzar a gestarse el día de hoy, será iniciativa de una persona muy cercana, debes tomar la decisión de irte en esta aventura, aunque eso signifique gastar un dinero extra, será bueno para tu espíritu.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tentaciones en el amor podrían ocurrir hoy, si estás en pareja, debes evitarlas, recuerda los compromisos que has tomado. Sientes que la persona que estás conociendo no te está dando la importancia suficiente, si no entiende tus indirectas, es mejor hablarle sinceramente, si aun así persiste en su actitud, es mejor separar los caminos y encontrar la felicidad en otro lado.

Un nuevo jefe o superior podría llegar al lugar de trabajo, habrá cambios importantes y debes prepararte para ello, podrías tener una jornada difícil y de mucho trabajo que no habías realizado antes. Un dinero adeudado aún no se hace presente, tomará un tiempo recuperar lo prestado, por lo que te recomiendo insistas en el tema con quien corresponda.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Alguien importante para ti está necesitando contactarte urgente por un trabajo que quiere ofrecerte, será una buena oportunidad la que te entregará, no la rechaces. Un hombre cercano estará presionando para que tomes una decisión con respecto a la venta de algo que les pertenece a ambos, si crees que es conveniente realizar la venta en este momento, entonces debes tomar la decisión.

Una nueva aventura amorosa podría concretarse el día de hoy, el problema es que es muy posible que solo sea una aventura pasajera, si estás de acuerdo con esto, entonces podrías tener un buen momento junto a esa persona.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Recibirás una importante llamada de trabajo, probablemente cuando te encuentres fuera de este, debes responder y aceptar la tarea que te será encomendada, puesto que presentará buenos beneficios para ti. Una persona que quiere estar a tu lado, pero tiene miedo debido a sus experiencias pasadas, te hará una invitación, considera conversar sobre este tema y entregarle la seguridad que necesita, ya que no se trata de un gran problema ni nada que no hayas experimentado.

Debes comenzar a observar el trabajo que realizan las personas que pasan el tiempo a tu lado en el lugar que te desempeñas, podrías aprender mucho de ellos y así ser mucho mejor en tus labores. Las finanzas están un poco escasas y podrías tener gastos imprevistos el día de hoy.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Verdades ocultas podrían salir a luz el día de hoy en la vida de Acuario, si eres tú quien ha escondido información de alguien muy importante en tu vida, podría pasarte la cuenta, ya que habrán consecuencias a ese acto. Si por el contrario, es a ti a quien alguien ha mentido, puede ser un momento doloroso, pero que con entendimientos podrás superar.

En el trabajo tienes muchas expectativas que no se están haciendo realidad, es momento de ver la situación por lo que es y no por lo que quieres que sea, si no te sientes cómodo y ves que no hay progreso ni realización alguna de esas metas y sueños que tienes, intenta buscar otro lugar.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis está en un momento laboral ideal, puede estar tranquilo, ya que está muy bien evaluado y es un ejemplo a seguir para el resto de sus compañeros. Te llegará una felicitación por correo, lo que podría traer un dinero extra más adelante. Necesitas comenzar a proteger más a quien tienes al lado, se está sintiendo aparte de tu vida y como un adorno más, dale la importancia que se merece y ayúdale cuando tenga algún problema que no pueda solucionar por sí mismo.

Una persona que tiene gran poder de convencimiento te ofrecerá un negocio que implica bastantes riesgos, piensa bien la situación antes de tomar una decisión, podría arrepentirte más adelante.



Frase del día: "La felicidad suele colarse por una puerta que no sabías que habías dejado abierta" - John Barrymore