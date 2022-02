¡Polémica! Redes estallan contra el Oscar 2022 por dejar fuera a Spider-Man a Mejor Película

Cada año que se anuncian las nominaciones de Los Oscares se ve un alboroto en redes sociales sobre cuáles películas sí deberían de haber sido nominadas y cuáles no. A pesar de que este año hubo un total de diez nominaciones por mejor película, hay mucha gente que cree que La Academia tiene algo en contra de las películas de superhéroes, específicamente de Marvel.

Porque en el 2021 salieron en la pantalla grande tres películas del Universo Cinematográfico de Marvel: Shang-Chi, The Eternals, y Spider-Man: No Way Home, pero podría parecer que a la academia no le parecieron lo suficientemente buenas ya que, entre las tres, solo obtuvieron dos nominaciones.

Shang-Chi y Spider-Man ambas fueron nominadas por mejores efectos especiales, pero se ha visto un alboroto en redes sociales exigiendo que Spider-Man esté en la categoría de mejor película también.

Siendo la película más taquillera del año y la sexta en toda la historia, no hay duda de que esta película fue una extremadamente popular. Pero no solo esto, también logró una emoción mundial que nunca se había visto.

El ver en la pantalla grande a los tres Spider-Man de las últimas décadas (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland) hizo que la gente gritara y se parara de sus butacas cuando lo veían en el cine.

Esta emoción y adoración mundial por la película no fue suficiente. Muchas personas creen que La Academia solo se fija en películas de “arte” y que este sesgo afecta negativamente a las películas más taquilleras.

Kevin Feige, el jefe de Marvel en Disney, le dijo a The Hollywood Reporter “Es bueno cuando la gente está en un cine y se pone de pie y celebra. Es bueno cuando la gente se seca las lágrimas porque recuerdan sus últimos 20 años de ir al cine y lo que esto ha significado para ellos. Eso, para mí, es algo muy bueno, el tipo de cosas por lo que la Academia fue fundada, en el pasado, para reconocer”.

Black Panther sigue siendo la única película del MCU nominada a mejor película en el 2018.

