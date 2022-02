La historia de cómo los primeros tenis Nike del mundo se fabricaron en México

Tener un par de tenis Nike a lo largo de la historia de este calzado se ha traducido en un objeto del deseo, desde los mejores deportistas, hasta las estrellas más importantes del espectáculo los portan y los convierten en iconos que no distinguen entre sexo o nacionalidad, en todo el mundo son conocidos y perseguidos, sin embargo, y como todo lo que brilla no son accesibles para todos.

Portar un par sneakers, zapatillas o tenis que lleven la clásica palomita de esta marca significa, en caso de poder hacerlo, sacar de la cuenta bancaria miles de pesos y en algunas ocasiones los amantes de este calzado pueden encontrarse con precios que se asemejan al de una joya de metales y piedras preciosas.

Nike vendía tenis japoneses

Philip Knight el padre de esta marca fue un atleta y profesor de la Universidad de Oregón que para finales de la década de los 50 quiso comercializar en Estados Unidos los famosos tenis japoneses Onitsuka Tiger, al negociar con los empresarios de dicha marca Knight les comentó que el producto se iba a comercializar a través de una compañía de nombre Blue Ribbon Sports, que en realidad en ese tiempo no existía, sino que se creó hasta que las negociaciones se concretaron en 1964, dicha compañía tuvo como socio a Bill Bowerman quien también tenía su historia en el deporte.

El negocio de comercialización fue prospero, lo que llevó a los socios a abrir la primera sede en Oregón, pero para 1971 los estadounidenses y los japoneses comenzaron a tener algunas diferencias lo que llevó a los empresarios de Blue Ribbon Sports a pensar en fabricar ellos mismos su propio calzado y no depender de sus socios del otro lado del mundo.

Onitsuka Tiger

Los Juegos Olímpicos de 1968 con tenis hechos en México

Mientras planeaba hacerse de su propio producto Knight recordó que durante los Juegos OIímpicos de 1968 la empresa alemana Adidas había mandado a fabricar en una planta de Guadalajara, Jalisco algunos tenis para atletas que participaron en esta justa deportiva, mismos que cumplían con ls requisitos de calidad que buscaba el profesor de la Universidad de Oregón para dejar atrás a Onitsuka Tiger.

Esa empresa mexicana era Calzado Canadá, que además de una buena calidad ofrecía precios bajos, es decir, lo que en ese momento Knight requería, de tal modo viajó hasta Guadalajara y visitó la compañía fundada por Salvador López Chávez en 1940. Al conocer los procesos de los mexicanos el empresario estadounidense quedó impresionado con el proceso de producción y la calidad, así que encargó los primeros 3 mil pares de zapatos para jugar futbol americano, estos iban a estar hechos de cuero.

Una de las cosas que más llamó la atención de Knight era el nombre de la empresa: Canadá, los mexicanos le explicaron que deseaban que su marca tenía como objetivo tener un sentimiento aspiracional en el mercado mexicano, a pesar de ser una línea dirigida a sectores populares, lo que le generó extrañeza y de hecho escribió en sus memorias: “una fábrica al sur de la frontera llamada como un país del norte de la frontera”.

Llega el primer Nike mexicano

Los mexicanos aceptaron la propuesta, pero preguntaron cuál era el nombre de ese calzado, Knight aún no lo tenía por lo cual pidió algunos días para poder mandarlo, de inmediato puso a gente a trabajar el quería algo emblemático como las franjas de Adidas. Fue así que recordó a una artista que había conocido en la Universidad de Portland State, en la que él dio clases varios años, era Carolyn Davidson que ya había colaborado con él con algunos folletos.

Lo que se quería representar era "el movimiento", así que la joven presentó un diseño que representaba una ala, una estela de viento o la marca que un corredor deja a su paso, la idea quedó, a pesar de no haber encantado a Knight, sin embargo había prisa para mandar a México la marca que llevarían todos los 3 mil zapatos, así que se le pagaron 35 dólares a Carolyn; pero todavía faltaba un elemento importante: el nombre.

El Nike hecho en México

En la primera lluvia de ideas había dos finalistas: “Falcon” y “Dimension Six”, a Knight no le agradaba la idea de que su marca llevara el nombre de un animal, así que su preferencia estaba con Dimension Six, aunque no le convencía del todo, por lo que pidió la opinión de sus colaboradores cercanos y nada.

A sólo unas horas con el límite de mandar el nombre a la fábrica de Calzado Canadá y a la oficina de patentes en Estados Unidos, uno de estos colaboradores contó que a Jeff Johnson, el primer trabajador de la pequeña empresa, se había revelado en un sueño el nombre de Nike.

Knight relató que Johnson se había despertado a mitad de la noche diciendo el nombre de “Nike”, que hacía referencia a la diosa griega de la victoria, algo que claro que impactaba en lo que quería trasmitir.

