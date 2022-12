VIDEO | Guardias golpean a fan de Bad Bunny en concierto de Monterrey: joven denuncia robo y abuso de autoridad

El concierto de Bad Bunny causó sensación cuando fue anunciado, las personas hicieron lo posible por obtener boletos dejando imágenes para la posteridad. Los meses transcurrieron y por fin llegó el ansiado día, el Conejo Malo se presentó en Monterrey, Nuevo León, dejando a sus fanáticos felices, bueno, a la mayoría, pues mientras unos no quedaron satisfechos, uno de ellos denunció haber sido golpeado por los guardias de seguridad, quienes presuntamente también lo robaron y sacaron del recinto.

Mientras miles de personas disfrutaron del esperado concierto, un joven fue víctima de abuso de autoridad por parte del personal que se contrató para brindar seguridad al evento, el hecho fue captado en video y compartido por un usuario de Instagram, identificado como kevinrico13, quien en una serie de grabaciones explicó que fue golpeado y robado por los guardias de seguridad, que además lo sacaron del Estadio BBVA, cuando la presentación continuaba.

“Así fue como me golpearon y robaron los guardias del estadio Bancomer durante el concierto de Bad Bunny”, dijo el afectado.

Tras la viralización de sus publicaciones, el usuario puso su cuenta privada, pero algunos internautas tomaron captura a sus videos y los compartieron en otras redes sociales, donde igualmente alcanzaron a varias personas.

En las grabaciones puede verse al joven siendo golpeado con puñetazos en el estómago por los guardias. Tras someterlo, los empleados lo agarran por el cuello, él se defiende y su playera se sube, entre dos hombres lo agarran de los brazos, otro se suma y continúa el altercado. Después se ve que lo arrojan a una zona donde hay basura, algunos asistentes gritan: “ya, no mames”, pero nada detiene la acción. Uno de los guardias pone su mano en la boca del joven. Lo ponen de pie entre tres personas y se corta el video.

Mientras se desarrollaba toda la agresión, el joven incluso sangraba de un lado de la cara, los asistentes seguían bailando al ritmo de la música, si bien algunas personas lanzaron algunos comentarios, la mayoría ignoró la grave situación que pasaba frente a sus ojos.

Un usuario de Twitter dijo que los hechos se suscitaron después de que un asistente se puso “loco” y el joven agredido lo defendió de los guardias, por lo que preguntó: “¿para qué se meten a separar? Hasta el momento el Estadio BBVA no se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido, tampoco las autoridades han dicho algo.

Por su parte, otros internautas opinaron que las cosas no debieron ser como se narran, pues los guardias de seguridad no sacan a nadie que no hace nada, otros dijeron que seguramente el joven “estaba de mala copa”. Uno de ellos comentó: “A esos “guardias” les pagan $350 pesos , no tienen preparación como seguridad para estos eventos, son contratados por ese día y no hay documentación de ellos, ponte la camiseta me la regresas al final y te pago, quien se hace responsable de ellos?”.

Esta no es la primera polémica que se suscita en torno a las presentaciones de Bad Bunny, una de las principales es la reventa, los boletos para ver al cantante puertorriqueño llegaron hasta los 50 mil pesos. además hubo muchas falsificaciones, los casos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Concierto de Bad Bunny decepciona a un fan que pagó 10 mil pesos: “Este show es una estafa”

Un taxista intentó secuestrar a dos chicas que iban al concierto de Bad Bunny: "Comenzó a insultar y nos dejó encerradas"

Boletos para Bad Bunny en el Estadio Azteca ya rebasan los 50 mil pesos en reventa