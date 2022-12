Horóscopos: Estos signos vivirán una aventura amorosa y nuevos negocios este domingo 4 de diciembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Es hora de tomar un camino para seguir, si estás en etapa de estudio esto cobra mucho sentido, ya que quizás te has demorado en tomar la decisión de que es lo que quieres hacer con tu vida, una buena forma de hacerlo es tomar la opción de salir fuera de la ciudad para pensarlo, un lugar tranquilo donde te puedas conectar con la naturaleza será una excelente manera de encontrar una respuesta.

Es un día un tanto triste para Aries, es probable que los recuerdos de alguien importante que ha partido les provoque una cierta melancolía de la cual les será un poco difícil salir el día de hoy.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Día para comenzar a dejar atrás los convencionalismos y la extrema moral que en nada te está aportando a tu vida, tienes que comenzar a experimentar mucho más en la vida, si sigues con esta actitud, entonces vas a perderte de mucho, quizás de las mejores cosas que nos puede entregar la existencia y la relación con otros.

Es un buen día para comenzar a planear las vacaciones que siempre has soñado, no dejes que te pase la cuenta el tiempo cuando llegues al momento de partir, recuerda que siempre hay que hacer muchas cosas para esto, ordena todo y haz un plan de viaje desde ya.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No es un buen momento para que las personas que están a tu alrededor te digan lo que debes hacer. No dejes para mañana lo que tienes que hacer durante esta jornada, es importante que tomes acciones sobre un tema que has dejado de lado por poner atención a cosas que en este momento no necesitan una mirada tan aguda.

Es momento de decir a tus superiores las ideas que vienes madurando hace ya bastante tiempo en tu trabajo, pueden ser de mucha ayuda para terminar un proyecto que se encuentra trabado y que nadie ha podido sacar adelante. Recibirás un bono extra por haber trabajado unas horas extras que no te correspondían, muestra orgullo por tener un reconocimiento por tu trabajo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No es bueno que siempre estés pensando en lo que será el futuro, mejor concéntrate en mejorar tu presente, es probable que sientas que la vida te da un momento difícil, por lo que es importante que hagas una introspección hacia lo que has hecho y lo que has dejado de hacer para incentivar que la buena fortuna llegue a ser parte de tu camino.

Estás pensando en hacer un viaje al extranjero, pero no es el momento de planearlo, primero tienes que hacer muchas cosas en el lugar donde vives y el dinero que podrías invertir en ello lo necesitarás para llevar a cabo unos arreglos que debes hacer en tu casa y algunas deudas que surgirán más adelante.

Leo (23 julio-22 agosto)

No tienes que decirles a todos lo que te está pasando interiormente, elige un par de amigos para hablar sinceramente, pero no lo publiques como si no fuese algo en serio, protege un poco más tu privacidad de quienes puedan estar interesados en verte mal.

Es un buen día para comenzar a hacer opciones diferentes, para hacer cosas distintas a las que realizas todos los días, no es bueno que siempre estés en el mismo momento y el mismo lugar todo el tiempo. Es probable que tengas una nueva relación y te esté costando adaptarte a esta nueva persona, quizás porque venías con la costumbre de otra persona en tu vida.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es momento de comenzar a pensar en las cosas que has dejado de hacer por darles la razón a personas que no eran importantes en tu vida, pero que creíste que lo eran. No es bueno que siempre quieras ser quien lidere un grupo, debes dar la oportunidad a otros que hagan esto, no eres la única persona presente en tu trabajo, es importante que todos tengan la opción de participar.

No debes siempre estar al servicio de otros, no esperes que las personas te agradezcan todo lo que haces por ellas, no funciona de esa forma. Comienza a tomar mejores decisiones en los negocios.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tienes asuntos que resolver y que no le has dado tiempo, vuelve un poco atrás y dale término a esas cosas que dejaste para más adelante, nunca es bueno dejar las cosas incompletas, todo tiene un ciclo que cumplir y debes completar el círculo. Si tienes deudas en tus estudios, entonces debes ponerte al día lo más pronto posible.

Existen ciertas cosas que te molestan de la persona a tu lado, pero has callado durante algún tiempo lo que te pasa, no dejes que el momento se vaya y ten una conversación seria con el ser amado, será algo que les ayudará mucho para tener una mejor relación.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si una persona que quiere tener algo contigo te lo dice el día de hoy y no sientes lo mismo, es mejor que lo digas de frente, recuerda que siempre es importante ser honesto con respecto al amor. La pareja necesita apoyo y contención en un momento importante que se encuentra viviendo, no es momento de medirte en el cariño que tienes que darle, nunca hagas esto, siempre debes entregar tu amor a quien estado contigo.

Un momento de sinceridad absoluta se dará con una persona muy cercana a ti, podrías dejar salir cosas privadas de gran importancia, pero no temas, porque esto se quedará entre ustedes, será un momento de plena confianza y algo muy sanador para ti.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No es momento de callar, sino todo lo contrario, es tiempo de hablar lo que tienes guardado en tu interior, no dejes bajo siete llaves las cosas que tienes que decir y lo que quieres expresar a otros. El trabajo en equipo el día de hoy será de suma importancia, ya sea en estudios o en el ámbito laboral.

Tienes la oportunidad de probar tus dotes de líder de grupo durante la jornada, será una prueba muy fácil de sortear para Sagitario, pero para lograrlo bien debes estar con todos tus ojos puestos en el trabajo que todos están realizando. Las personas de edad avanzada tienen que poner mucho ojo en su salud, es probable que la estén descuidando un poco y el cansancio esté tomando mucho protagonismo en su vida.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Utiliza tu capacidad para ver más allá en los negocios, siempre es bueno ser capaz de hacer esto y poder adelantarnos un poco a los resultados, esto es muy positivo, sobre todo en lo que respecta a transacciones y tratos de negocios. Posible insomnio por las noches, apóyate con un té de rosas.

En el amor es momento de dejarte querer, no dejes que se pase la oportunidad de amar, tienes una persona que está tratando de conquistarte y llegar a ti, pero no le estás dando el espacio de llegar a tu corazón, dale la entrada, nada pierdes con probar. Es un día bueno para la salud y para sentirte bien con tu cuerpo, tienes la posibilidad de hacer muchas cosas aún, solo debes intentarlo

Acuario (22 enero-21 febrero)

Podrás descansar el día de hoy si te das el momento para hacerlo, si debes ayudar a alguien, hazlo, pero luego de ello procura llegar a casa a dormir y pasar tiempo de calidad con la persona que amas. No dejes que se te pase la oportunidad de cometer una locura con tu pareja hoy, lo pasarán muy bien.

Si alguien te pide un favor urgente, no le des vuelta la espalda, aun cuando se trate de una persona que no es tan cercana a ti, recuerda que los favores siempre tienen su pago en el futuro. No dejes se te vaya la oportunidad de ayudar a alguien con una labor importante que debe realizar, se trata de una persona importante para ti y lo que debe hacer está dentro de tus posibilidades

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Siempre es bueno liberar la mente de tanta carga que le vas entregando día a día, si se trata de alguna carga negativa que te han dado otras personas, entonces debes intentar limpiar tu cuerpo de todo esto, un buen baño de sal de mar podría ser una solución para renovar energías y para limpiar tu aura de las cargas poco alentadoras que algunas personas nos entregan día a día.

Debes salir más con tu pareja, están comenzando a crear una rutina que no les reportará muchas cosas buenas en el futuro. Es probable que tengas que hacer un trabajo grande el día de hoy, por lo que necesitarás muchas energías para ello, no sería extraño que tengas que dejar de dormir el día de hoy para terminarlo.

Frase del día: "De una pequeña semilla puede nacer un poderoso árbol" - Esquilo