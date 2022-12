Descubren a hombre durmiendo en la cama de una mueblería y reacción de empleado se vuelve viral

Las redes sociales suelen mostrarnos inusuales situaciones por las que pasan o suelen ser testigos los usuarios y que una vez compartidas logran alcanzar el éxito en internet y se vuelven virales. Así ocurrió con un internauta que publicó una grabación de un extraño momento que vivió al acudir a una tienda departamental.

En el video se puede observar el instante preciso en el que uno de los empleados de la tienda le pide a un hombre que abandone el establecimiento. ¿El motivo? Fue descubierto durmiendo en una de las camas que permanecen en exhibición para su venta. Una vez publicado en TikTok y Twitter, el clip se ha convertido en un éxito y ya supera el millón de reproducciones.

Momento en el que el hombre fue descubierto durmiendo en la cama. FOTO: Especial

Corren a hombre que se queda a dormir en la cama de una tienda

La situación no pudo haber sido más extraña tanto para el usuario como para los empleados que descubrieron al hombre durmiendo en la cama que se encontraba a la venta, como si se tratara de la recreación de una de las escenas del cuento de Ricitos de Oro y los Tres Ositos.

El empleado de la tienda le pidió que saliera inmediatamente. FOTO: Especial

Fue el usuario de TikTok @soyelpepezones quien decidió compartir la grabación en la red social china, en la cual se ve el momento exacto en el que el hombre es despertado por uno de los empleados de la tienda, mientras yace cubierto por una cobija en una de las camas de exhibición del establecimiento.

Momento en el que lo invita a retirarse del lugar lo antes posible: “Hay que sacar al joven”, se alcanza a escuchar al empleado. Instante en que el hombre le respondió: “Ya mamá, déjame dormir”. Al final se el trabajador reaccionó molesto al a situación: "Llama a los estatales".

Video supera el millón de reproducciones

El clip se volvió un éxito en redes sociales. FOTO: Especial

Aunque el video cuenta con unos segundos de duración, una vez que fue compartido en las redes sociales se ha viralizado. Tan solo en TikTok supera las 1.2 millones de reproducciones, mientras que en Twitter ha sido compartido decenas de veces. Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios han sido múltiples y han tomado con bastante humor el video:

"Uno ya no puede dormir a gusto"; "Es un asunto más grave, que le hablen a la guardia nacional"; "No me digan que soy el único que pensó en la escena de Son como niños" y "Mi mamá levantándome para ir a la escuela", fueron solo algunos de los comentarios que los internautas han compartido en el video.

