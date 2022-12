Horóscopos de Navidad HOY 25 de diciembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este día de Navidad 2022; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Tres Días de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarse en el amor recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y este es el momento ideal. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas en tu futuro, ya no le platiques a nadie tus problemas recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal así trata de ser más discreto.

Trámites de salir de viaje e ir al extranjero a visitar familiares, eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchos reuniones. Este viernes tendrás a comprar ropa y cambiar el look, trata de recordar de no ser tan impulsivo a los aries casados les vendrá un embarazo de sorpresa, tendrás un golpe de suerte con los números 01,07 y trata de jugarlo el domingo.

TAURO

Viernes día de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante recuerda que tu signo siempre va estar luchando por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo así trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera universitaria. Te invitan a salir de viaje en los próximos días para pasar navidad con tu familia, trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja recuerda que la confianza se gana con el tiempo así calma en tus relaciones amorosas.

Fin de semana de arreglar tu casa, en este fin de semana tendrás problemas con el estómago y intestino recuerda que es tu punto dedil y trata de no tomar tanto alcohol , te viene un golpe de suerte este sábado con los números 05,44, trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

GÉMINIS

Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se le carga todo lo que tenías que haber hecho antes así que calma y aprende a hacer tu trabajo en tu hora, cuídate de problemas con los amigos por chismes trata de ser mas discreto en tu vida.

Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 06,15 trata de combinarlo con tu día de Nacimiento y usar mucho el color amarrillo en la ropa para que se multiplique tu suerte , un amor del pasado insiste en verte y tratar de volver del signo de Aries o Sagitario trata de platicar, va ser un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar.

CÁNCER

Fin de semana de sacar todo las tensiones que se te cargaron en el trabajo recuerda que tu signo es muy sentido y siempre toma las cosas muy apecho pero eso te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días con tu seres queridos. Trata de seguir con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable.

Te llega la invitación de salir de viaje pero va ser muy cerca y corto tu haz lo que te la vas a pasar de lo mejor, en el amor seguirás conciencio personas muy afines a ti pero nada de compromiso firme. Tendrás un golpe de suerte con los números 09,18 , como tu elemento es el agua casi toda tu vida es sentimental y hace de un problema un drama por eso necesitas cambiar ese aspecto de tu vida diaria y tratar de llevar una personalidad mas fuerte y no estar tan cambiante en las decisiones.

LEO

Fin de semana de estar en orden con tus ideas y empezar a ver por tu futuro recuerda que tu signo se caracteriza por el siempre estar bien económicamente y lo busca como sea necesario por eso te recomiendo que empieces ahorrar y hacer un patrimonio, cuidado con las mentiras sobre todo en el trabajo trata de no llenarte de chismes que no son tuyos. Tendrás una sorpresa este viernes y va ser con un premio en una posada o dinero extra.

Trata de descansar mas recuerda que siempre vives tensionado por eso ve con un medico y tu mismo date un tiempo de relajación, tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 03,27. Un amor del pasado te va buscar para volver recuerda que si ya te la hizo una vez te lo va volver hacer como quiera vas estar conociendo personas muy afines a ti.

VIRGO

Fin de semana de recordar alguien que ya no esta contigo, recuerda que tu signo siempre se busca problemas donde no los hay por eso necesitas empezar a controlar tu carácter y no ser tan impulsivo para que no se vayan las personas que mas te quieren, viernes de estar con mucho trabajo. Recibes la invitación para una comida navideña ya no busques el amor déjalo que llegue solo y verás que va ser la persona indicada sobretodo del signo de cáncer o sagitario.

Te regalan un perfume, te busca un amigo para invitarte a un viaje en estos días, tendrás un golpe de suerte con los números 04,28 ,recuerda que eres del signo de tierra que esto significa que eres de mentalidad madura y siempre trata de planificar su futuro para sentirse seguros en su vida, en el amoroso es detallista y muy apasionado pero siempre trata de ver el futuro de su pareja estable por eso casi siempre se enamoran en el trabajo o escuela pero si con personas con solvencia económica.

LIBRA

Se han dicho palabras duras, y no sabes cómo hacer para que las cosas vuelvan a su armonía habitual. Los astros te recomiendan que, ante todo, evites fingir que no ha pasado nada. El segundo paso es, si corresponde, pedir disculpas. Y en todos los casos, sentarse con la cabeza fría y dialogar sobre lo ocurrido.

Este es un buen día para elegir un nuevo rumbo. Las cosas te van bien, pero ese estado no va a durar para siempre. Y para cuando el momento de dar el salto te encuentre listo, debes tomar medidas y realizar aprendizajes. De manera que, para atraer la ventura, vete en donde quieres estar en unos años, y traza un plan.

ESCORPIO

Tu pareja desea hacer un viaje y tú no sabes cómo debes reaccionar, pues desea hacerlo sin ti, a solas o con amigos. Los que los astros creen es que debes valorar ese gesto de independencia, pues al fin al cabo, te demuestra que en su vida hay mucho más que esta relación. Y eso te da pie a vivir también por cuenta tuya.

Tienes una gran idea, pero sabes que necesitas ayuda para llevarla a cabo, pues no será posible que la saques adelante con los que ahora cuentas. Te preguntas en dónde puedes encontrar socios confiables y comprometidos. Debes lanzar una convocatoria a través de las redes, y los hallarás.

SAGITARIO

Hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno al otro, sin prisas ni compromisos. Hay que poner muros entre ustedes y aquellos afectos y obligaciones que les reclaman. Hoy se les permite darles la espalda y hacer un aparte. Nada más que celebrarse el uno al otro.

La honestidad es lo mejor ante este error. No se trata de encontrar un culpable, sino de establecer los roles para que cada uno participe en la solución del problema. De manera que no exageres, pero tampoco exhibes un falso entusiasmo. Hay que afrontar esta situación con la seriedad que requiere.

CAPRICORNIO

Hoy tu pareja tendrá un problema relacionado con su familia, algo relacionado con la salud o con la economía. Debes estar ahí a su lado, sin reservas, aunque tu pareja no haya estado para ti en una situación similar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, para inaugurar un nuevo orden, más equitativo, entre los dos.

Hay que cumplir con tus obligaciones. Ya no las dejes para mañana, ni cierres tus ojos. Es hora de poner la casa en orden, pues de otra manera te enfrenarás a mayores obstáculos (sobre todo si se trata de pendientes con el fisco). La responsabilidad comienza por tenerlo todo a punto para ser más productivos.

ACUARIO

Hay que poner el cuerpo y el alma en tu relación, pues todo aquello que te guardes y reserves para ti, jugará en contra de la convivencia y de la pervivencia del amor que estás viviendo. Tu pareja resiente tus reservas, pues siente que tienes un plan B. O estás del todo o no estás, es así de simple.

Debes dejar de poner tanta gravedad y pompa en tu trabajo. No solo te lo pones como algo casi imposible de realizar, sino que además lo conviertes casi en un suplicio. Y todo es más sencillo que lo que crees. Es vital que vuelvas a disfrutar del trabajo y de sus frutos, con más alegría y con una sensación de crecimiento.

PISCIS

Cuando el invierno acecha fuera de la casa, con su oscuridad y con sus sombras, hay que invocar a la primavera que solo puede darnos el amor. Hay que cerrar filas el uno junto al otro. Cuando las malas noticias amenazan, hay que acercarse, besarse, ser uno… Esa es la manera de vencer a través del amor.

Es tiempo de invertir, pero no lo que tú crees. No se trata de poner más dinero, sino de invertir tiempo. En efecto, como lo crees, es preciso que tu negocio o trabajo tengan un mejor orden, una mayor limpieza en lo que hacen y un valor añadido. Y eso solo se consigue si paras y estudias todo tu proceso.

