Esto es lo que no puede faltar para tu signo zodiacal en la cena de navidad

La astrología no solo estudia los signos zodiacales y la influencia de los astros en nuestra personalidad y suerte. También suele analizar la influencia de ciertos elementos en nuestra vida para atraer la buena suerte, por ello, esto es lo que no te puede faltar en la cena de navidad.

Y es que, además de los calzones de colores como el amarillo o el rojo, tomar las maletas y salir a las 12 de la noche para viajar el siguiente año, un borrego para tener dinero, entre otros, son algunos de los elementos que solemos tener en estas fechas, pero de acuerdo con tu signo, hay otros objetos que pueden servir como ritual.

Te puede interesar: Destinados al fracaso: Estos son los signos que nunca consiguen sus objetivos

Esto es lo que no te puede faltar en la noche del 24 según tu signo

Aries

Este signo suele ser muy inquieto, siempre viven a las prisas, por lo que es ideal tener un incienso o un aroma relajante durante la cena navideña para que tu energía no se salga de control. Lavanda, romero o mandarina son perfectos para que tus emociones ese día estén en en paz.

Tauro

Al estar conectados con el elemento Tierra, suelen tener un gran apetito. Tienen un gran paladar que no son nada fácil de satisfacer, lo ideal es preparar un platillo gourmet o una salsa especial, así como un vino, para disfrutar de la cena.

Géminis

Suelen tener dos lados, aunque puede ser juguetón, también es un poco distraído y se olvida de las cosas con facilidad ya que su atención se enfoca en otra cosa. Es ideal tener una vela blanca para estas fechas, ya que les ayudará a tener una mejor concentración y los ayudará a reflexionar en estas fechas.

Cáncer

Las fechas como estas son favoritas de Cáncer, que es sensible y apegado a la familia. Lo ideal para la cena navideña no solo es pasarla en familia, sino también le gusta sentirse rodeado de su seres queridos. No te olvides de poner en tu decoración algunos retratos familiares.

Leo

Es un líder por naturaleza, por lo que siempre buscará ser el centro de atención. Lo que no puede faltar para este signo es tomar miles de selfies para presumir su atuendo o subirlo a las redes sociales.

Virgo

Es un signo que suele estar en el celular todo el tiempo o en la pantalla de TV, por lo que puede ser un amargado en navidad o no convivir con los demás. Lo ideal es deshacerse de los celulares durante la cena navideña para que puedan disfrutar todos en familia.

Libra

Disfrutan de arreglarse para estas fechas y los regalos caros, por lo que lo ideal es tener una gran decoración o darle un obsequio que cumpla con sus expectativas, pues no son de recibir ropa o algo pequeño.

Escorpio

Aunque es uno de los sigos más intensos, disfruta del tiempo de calidad con los demás. En estas fechas es ideal prender una vela amarilla que lo ayudará a tener tranquilidad y evitar pensamientos intensos durante la cena, sobre todo si hay parientes que no se llevan bien.

Sagitario

Es uno de los más aventureros, les gusta su libertad, por lo que no puede faltar la música en estas fiestas. Dejarlo a cargo de ser el DJ de la cena navideña será ideal para él, pues pondrá el ambiente para todos.

Capricornio

Son uno de los signos más decisivos y enfocados en lo que quieren. Para ellos trabajar duro es lo ideal para conseguir lo que quieren, por ello, las decoraciones doradas son ideales para ellos, para inspirarlos en estas fechas.

Acuario

Aunque acuario es de los más simpáticos y sociales, suelen ser muy desapegados con los demás, por ello es ideal tener una vela roja para motivar su pasión por los demás y plantearse la posibilidad de tener una relación a largo plazo con alguien.

Piscis

Es uno de los signos más apegados a los demás, por lo que lo ideal es tener flores en la cena navideña o regalarle flores, ya que estas lo mantendrán en conexión con la naturaleza y la Tierra.