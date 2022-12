Horóscopos: Estos signos tendrán una cita a ciegas el domingo 11 de diciembre

Aries (21 marzo-20 abril)

No estás viendo bien las necesidad que tiene la persona a tu lado, es probable que estés dando más importancia a cosas materiales y no a lo que es realmente esencial en el amor, todos necesitamos atención y cariño, si no eres especialista en ninguna de las dos cosas nombradas, entonces haz un esfuerzo por mejorar.

No siempre tendrás la razón sobre las cosas que opinas, intenta también escuchar el parecer de otros, podrías aprender mucho el día de hoy si te interesas en lo que otros tienen que decir.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No tengas miedo a enfrentar una situación engorrosa que se dará en tu lugar de desempeño el día de hoy, es probable que tengas que hacerle frente a uno de tus superiores el día de hoy, será algo molesto y a la vez podría darte un poco de temor por tu permanencia en tu lugar de trabajo.

En un punto muy bueno de la jornada, podrías disfrutar de una agradable cita con alguien que hace tiempo quieres ver, se han perdido en el tiempo, pero eso no significa que la llama no siga encendida entre ustedes, solo se trataba de las prioridades que ambos tomaron en ese momento.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Un momento muy bueno entre amigos podría darse el día de hoy, por lo que debes procurar mantener la relación con ellos de la mejor forma posible, hazle visitas con frecuencia, organiza reuniones en tu casa y atiende a tus seres queridos de la forma que te gusta y también preocúpate por las cosas que tienen que decir.

Tienes que comenzar a tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás dejando pasar oportunidades de poner en práctica lo que estudiaste por darle prioridad a ganar dinero en otra área, esto no es bueno del todo, ya que estás cayendo en una máquina que podría alejarte para siempre de los sueños que albergaste y diste nacimiento hace ya tanto tiempo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El momento más alto del día llegará a manos de uno de tus superiores, tendrás una oportunidad de brillar en tu vida profesional, esto es muy positivo porque tendrás una recompensa monetaria grande a esto más adelante.

El momento de brillar en tu trabajo ha llegado y estás pensando en hacer cambios importante con lo que vayas a conseguir de este momento de éxito que estás teniendo, no cantes victoria aún, solo intenta decretar y llamar mayores ganancias a tu vida, intenta dar una ayuda al Universo haciendo lo correcto y dándole una mano a las persona de forma desinteresada.

Leo (23 julio-22 agosto)

La vida no te va a regalar todo, muchas veces debes tú poner de tu parte y ser capaz de ver las oportunidades cuando las tienes en frente. No esperes que la persona que quieres se acerque por si sola a hablarte, tampoco esperes que lo haga pronto, eres tú quien ha demostrado más interés, por ende debes ser tú quien dé el primer paso.

Tienes la fortuna de conocer a una muy buena persona que está dentro de tu círculo de amistades cercanas, es probable que el día de hoy esta persona te llame porque se siente un poco mal por algo que ha sucedido en su vida, no dejes que se siente sin compañía y hazle una visita aunque tengas muchas cosas que hacer, siempre hay tiempo para los amigos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No es un buen momento para formalizar una relación, es probable que tengas que estar muy pendiente de otras cosas, como lo son las obligaciones profesionales que has adquirido este último tiempo. Siempre es algo bueno el decidir tener una salida por la ciudad de noche cuando tienes el tiempo de hacerlo, si recibes una invitación de un amigo para el día de hoy, hazlo sin pensarlo dos veces.

Necesitas comenzar a pensar en que tu trabajo es algo que has elegido y que haces porque te gusta, sino siempre podrás buscar otras formas de generar dinero o de cambiarte hacia otro puesto de desempeño.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El trabajo se proyecta bastante bien, pronto tendrás buenas noticias con respecto a un proyecto importante. Si tienes una invitación para salir de copas con tus amigos o para ir a reunión informal, no la rechaces, es importante que aproveches de divertirte cuando puedas, es algo que te ayudará a estar mucho más activo los días que tengas que trabajar duro.



Es un día para sentarse con la persona que amas y contarse mutuamente las cosas que les han ocurrido en el día, es probable que hace tiempo que no hayan hecho este ejercicio y deban hacerlo el día de hoy, recuerda que no es bueno perderse tanto de la persona que amas, si es alguien que vienes conociendo hace poco con mayor razón debes hacer esto.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si estás pasando por un momento de soledad recuerda que esto es algo pasajero y que no será algo que se mantenga en el tiempo durante mucho tiempo, siempre tienes que ir conociendo gente nueva y no tener miedo a explorar más allá con la persona que llegue a tu vida, es importante que comiences a estar mejor en estos ámbitos de tu vida, las relaciones humanas son importantes para todo nuestro progreso como individuos.

No es momento de dejar a la familia de lado para darle espacio a otras personas, tienes que nivelar esto, es probable que tus cercanos te estén extrañando y te lo harán saber el día de hoy.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Recuerda comer bien por las mañanas, no olvides consumir fruta y ejercitarte dentro de lo posible No estás escuchando bien a tu voz interior y esto lo estás notando, ya que probablemente estés tomando decisiones erróneas en tu vida, no dejes que esto siga pasando y comienza a buscar maneras para estar más en contacto con tu ser interior.

Siempre es bueno volver a mirar a la persona con la que llevas años, es probable que no estés viendo bien a quien amas y eso les ha llevado a distanciarse, no es algo grave, todo tiene solución en el amor si se ama de verdad.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Te has caído y te has tropezado antes en la vida, hoy podrías volver a fallar en algo, pero ya tienes la experiencia del pasado, la cual te ha enseñado que no importa cuántas veces caigamos, siempre volveremos a ponernos de pie. Complicaciones técnicas en algún artefacto de tu hogar podría ser un dolor de cabeza el día de hoy.

Si tienes la posibilidad de dejar el trabajo que tienes en este momento para moverte a otro lugar, un lugar que siempre has querido o que te ha interesado desde hace algún tiempo, tienes que hacer este viaje sin dudarlo, es probable que tu destino se encuentre en ese lugar, donde podrías ser muy feliz.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Debes siempre considerar a las personas que quieres, no dejes que alguien que está muy cerca de ti se sienta relegado, no es bueno, no te gustaría que te lo hicieran a ti.

Es muy importante que vuelvas a tener fe en el amor nuevamente, no es algo bueno que dejes de querer ni tampoco que creas que esto no es para ti, recuerda que quien no cree en la posibilidad de encontrar a una persona o de ser capaz de estar al lado de alguien puede quedarse solo, algo que no es recomendable para nadie, ya que somos seres sociables y necesitamos formar un camino de la mano de un otro, si sientes que no estás preparado aún para enfrentar esto date el tiempo para crecer más en solitario, pero no pierdas la fe.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es importante que desees tener éxito en lo que te propongas, pero también es bueno que veas la realidad y que te des cuenta cuando es momento de ello y cuando es momento de trabajar. No te sientas mal si el día de hoy no logras lo que te habías propuesto, ya que siempre quedan más cosas por hacer.

En el trabajo tendrás un mal resultado, es probable que no llegues a la meta que te habían puesto como requisito, notarás una baja en las ganancias luego de esto.

Frase del día: "La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones" - Dalai Lama