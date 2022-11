Luna Menguante de noviembre: ¿cuándo verla y cómo afectará a los signos del zodiaco?

Los efectos del eclipse de Luna Llena aún se sientes de manera energética sobre todos los signos del zodiaco, pues de acuerdo con las experta en astrología Mia Astral y Esperanza Gracia nos han hecho saber que serán seis meses de cambio los que tenemos enfrente, por lo que es tiempo de tomar las cosas con calma, actuar con serenidad y no tomar decisiones precipitadas que puedan causarnos conflictos futuros.

El horóscopo de esta semana que va del 7 al 11 de noviembre revela a todos los signos del zodiaco cómo les irá los días posteriores al eclipse y también los efectos que la Luna Menguante del onceavo mes del año tendrá sobre cada uno, pues los astros tienen preparadas muchas cosas a nuestro favor, aunque para otros podría parecer que no son tan buenas, sin embargo todo nos prepara para aprender a cerrar ciclos y dejar ir cosas que no nos hacen bien en la vida.

Es así que el Cuarto Menguante el próximo 16 de noviembre traerá cambios energéticos y Virgo será uno de los signos que más lo resentirá, por eso te dejamos el horóscopos para que te prepares de cara a estos cambios que los astros tienen preparados para ti.

Es tiempo de arreglar situaciones que hemos postergado. Foto: Pixabay

Luna Menguante cómo afectará a los signos del zodiaco

La astróloga española Esperanza Gracia nos da el horóscopo de hoy donde nos prepara para lo que vendrá el próximo 16 de noviembre con la Luna Menguante.

Aries

Hoy aflorará tu creatividad y lograrás importantes éxitos que te mereces. Pero puede que algún proyecto se quede en el aire porque te va a costar poner los pies en la tierra. Intenta compaginar tus sueños con la realidad.

Tauro

Se avecinan cambios en tu vida y tendrás que controlar tu economía para que no se resienta. Cuidado con los excesos porque tu salud puede darte un toque de atención. Cuídate y descansa.

Cáncer

Lo que te impide avanzar es no salir de tu zona de confort. Has entrado en una espiral en la que crees que no puedes hacer nada más. Arriésgate, sal de tu aislamiento y reinvéntate. El amor puede darte motivos para sonreír.

Géminis

Disfrutarás de una gran estabilidad emocional y encontrarás solución a cualquier problema que se te presente. En el amor, tendrás la sensación de que necesitas un cambio, y mirarás dentro de ti para decidir lo que más te conviene.

Leo

Tu forma de ser te abrirá muchas puertas. Sabes cómo dirigir tu vida y tienes muy claros tus objetivos. Tu actitud positiva y tu seguridad son las mejores armas para llegar donde quieres.

Libra

Vives un momento muy favorable para tus intereses porque estás recibiendo una positiva energía astral que te abre todo un mundo de nuevas y agradables oportunidades. No rechaces ninguna invitación que te hagan.

Virgo

Puedes sentirte desanimado porque no terminas de encontrar lo que necesitas, pero la Luna Menguante puede traerte ese cambio que buscas y tu vida puede dar un giro inesperado. Sueños premonitorios.

Escorpio

Felicidades. Con el Sol en tu signo, tendrás fuerza y seguridad para enfrentarte y poner fin a una situación que te agobiaba. Te dará mucha tranquilidad saber que puedes hacer lo que deseas sin impedimentos ni trabas.

Sagitario

Sentirás la necesidad de hacer cambios en tu vida y solucionar, de una vez por todas, algunos asuntos que has dejado pendientes. Nada te impedirá alcanzar lo que te has propuesto. Adelante.

Piscis

¿Si tú no crees en ti, quién lo va a hacer? Tienes que proyectar con fuerza lo que deseas para alcanzar todos los sueños que persigues. Concentra todos tus recursos y adelante. Lleva un amuleto contigo para alejar de ti cualquier atisbo de envidia.

Capricornio

Puede que hoy ciertas obligaciones que van a ser ineludibles para ti cambien tus planes iniciales. Lo mejor es que las aceptes para después poder seguir con tus propósitos. Un viaje o un cambio de aires te vendrá de maravilla.

Acuario

Para que tu vida funcione mejor, debes hacer pequeños cambios en tu rutina diaria. Activa al máximo tu creatividad y entrarás en una nueva etapa apasionante y divertida. Gastos inesperados.

