Signos del zodiaco HOY: mensajes para tener suerte la semana del 7 al 11 de noviembre

Mia Astral tiene los mensajes que te ayudarán a tener una semana más productiva con ayuda de los astros, pues la astróloga venezolana nos dice cómo estarán las energías para cada signo del zodiaco esta semana que va del 7 al 11 de noviembre

Esta semana hay eclipse total de Luna y su efecto se sentirá sobre todos los signos del zodiaco pero tendrá mayor fuerza en cuatro de ellos que son: Escorpio, Tauro, Leo y Acuario, será este 8 de noviembre cuando esté en su máximo esplendor, pero su fuerza se sentirá hasta dentro de seis meses; será en las semanas finales del este mes cuando Sagitario, Géminis, Virgo y Piscis sientan sobre ellos los efecto de este evento astronómico, el último del año.

Mensajes de la semana para cada signo del zodiaco

Piscis

El eclipse de Luna Llena en Tauro trae el final de un acuerdo o contrato. Así mismo, es información que sale a la luz y que te lleva a darle final a una situación. Si sucede con un eclipse es lo mejor que te puede pasar, aunque ahora no lo veas así.

Acuario

Toda esta semana, Saturno en tu signo está muy activo. Es un periodo de tomar responsabilidad por lo que te toca en una situación muy importante. Así mismo es tiempo de pensar a largo plazo en lugar de buscar la satisfacción inmediata. También tenemos eclipses y estos traen situaciones predestinadas para nuestra evolución.



Capricornio

El eclipse de Luna Llena en Tauro indica que vienen cambios en ti presupuesto para poder impulsar un proyecto o poder darle a tus hijos lo que necesitan. Se abren seis meses de ajustes para poder lograr el crecimiento que deseas en esos temas.



Sagitario

El eclipse total de Luna Llena en Tauro abre un ciclo de seis meses de cambios en tu estilo de vida y quizá una mudanza, más que por deseo hay circunstancias externas que te estarán forzando a hacer estos cambios, pero es por tu bien y para tu revolución.



Escorpio

El eclipse total de Luna Llena en Tauro marca un periodo de cambios en relaciones cercanas e importantes para ti. A pesar de que el planeta Urano es protagonista del mismo, acá no hay asombro porque es el resultado de situaciones que han sucedido en los últimos seis meses.



Libra

Estamos en semana de elicpse y este está bastante fuerte. Aspectos del fin de semana estimulan la zona relacionada con tu salud y tu cuerpo. Así que trata de descansar, tómate las cosas con calma y no sobrecargues tu agenda.



Virgo

Con las alineaciones que tenemos debido al eclipse total de Luna Llena en Tauro, es necesario hacer ajustes. Además Marte está retrógrado en tu zona profesional, pero eso se enfoca más en ver cómo manejas tus frustraciones y cómo te llevas con otras personas que recuerda, podrían ayudarte. Así que calma antes de hablar, negociar o reclamar para que todo resulte mejor.



Leo

El eclipse de Luna Llena en Tauro marca un periodo en el que te ves teniendo que tomar una decisión en cuanto a temas de trabajo o quizá debas buscar alternativas laborales. Aunque en este momento todo se siente muy urgente trata de calmarte y conectar con colegas o personas con las que trabajas antes de evaluar opciones.



Cáncer

La semana empieza con Venus en Escorpio en cuadratura con Saturno en Acuario, es decir dejándole muy claro a otra persona cuáles son tus límites en relaciones. Estableciendo lo que toleras y lo que no, sintiendo la sensación de que hay que quitarle el libre acceso a tu energía. Esto no es algo nuevo, es una situación con historia, así que elige lo mejor para ti.



Géminis

Es un periodo de revelaciones con la energía del eclipse de Luna Llena en Tauro. Trata de tomarte la semana con calma y no sobrecargar tu agenda, sino a dar especial enfoque a tus metas, a organizar y responder por los compromisos que ya has asumido. Si se da un final inevitable, entiende que esto es para tu evolución.



Tauro

El martes será tu eclipse total de Luna Llena y es bastante intenso. Lo bueno es que no es algo que te va a pasar el martes, esto ya lo has estado sintiendo. Es energía de un corte radical en una situación que no pudiste controlar o no quieres que te controle, así será todo el mes. Trata de pensar las cosas con calma y elegir lo que es mejor para ti a largo plazo.



Aries

Las alineaciones de la semana junto al eclipse están marcando un periodo de cambios en tu mundo material o resaltando la urgencia por hacer cortes y tomar decisiones sobre cómo manejas tus negocios. Esto ya se veía venir, pues ya hemos tenido eclipses en Tauro, pero ahora es inevitable con un despertar enorme de tu valor.



