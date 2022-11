BARDO: Una película con la que Iñarritu representa la búsqueda de identidad

Cuando nos enfrentamos al trabajo artístico de un director de cine, nos enfrentamos además a un guion, vestuario, contexto social y más, que sin duda nos lleva al análisis y a un proceso de reflexión complejo que nos hace cuestionar hasta nuestra propia vida.

Resulta inevitable observar con ojos críticos las distintas películas que un mismo director nos ofrece con el paso del tiempo.Repasar toda la filmografía nos permite ver los avances y retrocesos que sufre la industria del cine.

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, nos dio una sorpresa, pues, el presente año llegó a las pantallas de cine con un “Bardo” bajo la manga, esto, tras 7 largos años de espera y dónde lo último que dirigió fue el memorable trabajo “El renacido” que incluso le hizo merecedor de un premio Óscar a mejor director.

En este episodio nuestros haters favoritos, Montse Simó y Oscar Uriel realizan un repaso acidito por la filmografía de González Iñárritu y no solo hablan de lo más destacado del director sino también de aquéllas películas que el público puede ahorrarse. (Si, las más feitas porque no todo en esta vida ¡Es arte!)

El estreno de Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades en el Festival Internacional de cine de Venecia resultó un tanto atropellado y polémico, tras una versión extendida, Iñárritu tuvo que reducir hasta 23 minutos la película, la parte positiva es que no cortó secuencias sino que editó algunas de las escenas con lo que logró conservar el ritmo natural del filme.

“Es una carta fuerte por parte de Netflix, yo creo que esperaban que la película fuese un poquito más universal con respecto al entendimiento del mensaje que Alejandro González Iñárritu está intentando representar en la película, a mí para empezar me encantó” Oscar Uriel

En Bardo, algunas escenas resultan incomprensibles y otras quizás hasta oníricas, donde si prestamos atención podremos captar críticas, guiños,y un poquito de farsa en referencia a la sociedad actual, pero, eso sí, con mucha claridad vemos a un hombre de avanzada edad que está en la búsqueda de su identidad.

“Yo temo de cómo le va a ir en plataformas, es una película que nosotros como mexicanos podemos entender, identificarnos… pero no creo que vaya a tener el mismo punch en todo el mundo” Montse Simó

Birdman, la líder de la filmografía

“Birdman me parece una obra mayor, es de esas películas que puedes volver a ver una y otra y otra vez. Siento que no se le hizo justicia en su momento, Michael Keaton está fantástico” Oscar Uriel

Bardo, el trabajo más reciente de Iñárritu se ha posicionado entre las favoritas de los seguidores.

Los haters coinciden, si bien “Amores perros” contó con un concepto extraordinario donde 3 historias se enlazan con un accidente, no ha logrado sobrevivir con el paso de los años.

“Revenant” tiene lo suyo y aunque parezca exagerado tiene detalles muy bien cuidados, incluso se puede notar en la dentadura de Leonardo DiCaprio.

Las películas que nos ponen en modo hater son aquéllas que lamentablemente no nos brindan las suficientes herramientas para defenderlas, ejemplo de ello, son Babel y Biutiful.

“Las que nos soporto, honestamente es Babel, no puedo con ella, la vi en el Festival de Cannes y casi que me levanto a pedir una disculpa en nombre de México… y Biutiful no puedo con esas dos” Oscar Uriel