¿Keylor Navas se fue de fiesta? Revelan FOTO del portero una noche antes de la goleada en el España vs Costa Rica

Las aguas siguen turbias en Costa Rica, luego del doloroso 7-0 que le propinó España en su primer partido del Mundial de Qatar 2022. Las críticas no han cesado. Los ticos están buscando culpables por el catastrófico resultado y parece que lo encontraron en la portería con su estrella, el exmerengue Kaylor Navas.

Y es que todo indica que el arquero del PSG se fue de fiesta una noche antes del encuentro con la Furia Roja. Según MedioTiempo, su esposa Andrea Salas fue la detonante de la polémica, pues fue ella misma la que subió en su cuenta de Instagram una imagen con su marido y otros miembros de la Sele.

En la imagen se puede observar cómo las familias se dan un rato libre. Los señalados aparecen junto a las esposas de Óscar Duarte y Bryan Oviedo, ambos titulares el miércoles, con sus respectivos hijos. Sin embargo, aún faltan detalles de la velada como "Una Familia", que describe Salas en la instantánea, además de que los directivos ticos no se han pronunciado al respecto.

Andrea Salas subió en su cuenta de Instagram una imagen con su marido y otros miembros de la Sele (Foto: Especial)

Pero esto todavía escala, pues no es la primera vez que el seleccionado tiene problemas por una reunión. En Brasil 2014, el entonces técnico, Jorge Luis Pinto, le negó el permiso a Navas para celebrar el cumpleaños de su esposa durante el torneo, lo que le habría costado el puesto al director técnico, a pesar la histórica participación de Costa Rica en ese Mundial, donde llegaron hasta Cuartos de Final.

El propio Pinto habló de ese tema en una entrevista para W Radio Colombia. "Los únicos que no se adaptaron a mi disciplina fueron Keylor Navas y Bryan Ruiz. A Keylor le molestaba que a la 1 am le dijera que no jugara más cartas, es un enviciado a eso", expresó.

El desempeño de Keylor

Navas, triple ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid, que a los 35 años podría afrontar su último Mundial, tuvo que sacar siete veces el balón de las mallas de su portería, tras encajar cinco goles del combinado español: dos de Ferrán Torres (uno de ellos de penalti), uno de Dani Olmo, otro de Marco Asensio y otros tres más: de Gavi, de Carlos Soler y de Morata.

Navas se convirtió en el segundo portero de Concacaf con más goles recibidos en todos los Mundiales (Foto: Mexsports)

Con el resultado, el meta se convirtió en el segundo portero de Concacaf con más goles recibidos en todos los Mundiales. Llegó a la cantidad de 14 goles recibidos en los nueve partidos que ha disputado en Copas del Mundo entre Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022. Además, empató a Henry Francillon, portero de Haití, quién también recibió 14 goles, pero en una sola edición, la de Alemania 1974.

Aunque Navas podría aumentar esta cifra, pues aún deberá enfrentarse a Japón y Alemania en este Mundial, aún está lejos de alcanzar el lugar de ser el portero más goleado de Concacaf en la historia de los Mundiales. Ese puesto le pertenece a Antonio “Tota” Carbajal, quien defendiendo a la Selección Mexicana recibió 25 goles en Copas del Mundo.

La histórica goleada y su peor inicio

Costa Rica, que disputa su sexta fase final en un Mundial de fútbol, sufrió este miércoles ante España, en el de Qatar 2022, su derrota más abultada en el torneo por naciones más importante del orbe, al caer goleada por 7-0 ante el equipo que dirige Luis Enrique.

Costa Rica tuvo su derrota más abultada en el torneo por naciones más importante del orbe (Foto: Mexsports)

El 7-0 que encajó este miércoles en el estadio Al Thumama de Doha el equipo que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez ha sido la derrota más severa de 'La Sele' desde que cayese por 4-2 ante la anfitriona en el Mundial de Alemania 2006, asimismo en un primera partido de este torneo.

Ese día, en el Allianz Arena de Múnich, que de aquella no se llamaba de esa forma, los dos goles de Paulo César Wanchope no evitaron que Alemania -que este miércoles se vio sorprendida por Japón, que la derrotó por 2-1 en el otro partido del grupo- arrancase con todo el optimismo del mundo un torneo en el que los ticos se fueron sin puntuar y la anfitriona cayó en semifinales ante Italia, que acabaría proclamándose tetracampeona.

Con información de EFE.

