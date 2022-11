Horóscopos: 3 signos que engañarán a sus parejas este fin de semana de noviembre

En las relaciones de pareja es muy importante la confianza que se da entre aquellos que la conforman, junto con la comunicación, son dos elementos básicos para que cualquier vínculo amoroso llegue a buen puerto y se consoliden las bases de un acuerdo de pareja. Aunque es evidente que esto no evitará que algunos inconvenientes ocurran al interior de este vínculo, estas situaciones podrán ser afrontadas si se cuenta con lo anterior, ya que muy probablemente los cimientos de la relación de pareja e mantendrán firmes.

No obstante, el cuento de hadas en que se convierte una relación al inicio no suele durar mucho y al poco tiempo salen a la luz algunos factores que pueden alertar acerca de algo más trascendental, como la manera en la que se desenvuelve la pareja en su individualidad. Es decir, características personales o vicios individuales que podrían comenzar a afectar el desarrollo de aquello que se había comenzado a construir entre dos personas. Uno de estos aspectos está vinculado con la fidelidad hacia el acuerdo o la unión, ya que no todos están dispuestos a hacer frente a un compromiso de esta magnitud.

Ante este aspecto, expertos en horóscopos han adelantado que existen tres signos del zodiaco que suelen ser los más propensos a cometer una infidelidad en su relación de pareja y, según la astrología, serán éstos los que se dejarán llevar por la tentación y dejarán brotar sus bajos instintos en el siguiente, y último, fin de semana de noviembre de 2022. De acuerdo con los astrólogos, a estos signos les cuesta ser fieles a sus parejas, incluso aunque se lo propongan, pues sus instintos cobran mayor fuerza y terminan por arrastrarlos.

3 signos que terminarán siendo infieles este fin de semana

La reputación de estos signos está manchada al ser considerados como los más infieles del zodiaco. FOTO: Especial

Aquellas personas que nacieron en alguno de estos signos se caracterizan por no saber llevar bien sus acciones y conductas cuando se encuentran manteniendo una relación de pareja, debido a que no controlan sus más bajos instintos, esto los ha llevado a obtener esta mala fama en el horóscopo, en donde su reputación está manchada al ser considerados como los más infieles del zodiaco. El motivo es que sin importar todo lo que tengan a su disposición cuando mantienen un romance o una relación seria con otra persona, siempre hallarán la manera de encontrar algo más en otra persona, aunque ya lo tengan todo.

Los Escorpio siempre terminarán cediendo a sus bajos instintos. FOTO: Especial

ESCORPIO: aquellos que han nacido bajo este signo del horóscopo se caracterizan por ser personas sensuales, provocativas y dispuestas siempre a afrontar y marcarse desafíos. Además, siempre se las ingenian para hallarse a sí mismas ante situaciones complejas que pondrían a prueba su autocontrol a la hora de cumplir con la fidelidad de sus parejas. Sin embargo, y más allá de la voluntad que intenten mantener, terminarán cediendo a sus bajos instintos y la tentación de probar otras posibilidades, esto sin siquiera pensar en las consecuencias que les traerá más adelante.

Ante una infidelidad, los Libra siempre tratan de quedar como víctimas. FOTO: Especial

LIBRA: con el argumento de contar con una baja autoestima y la excusa de sentirse inseguras, los signo Libra tratarán siempre de justificar sus deslices amorosos, los cuales por lo general siempre suman más de uno. Mientras que, según el horóscopo, con su actitud siempre desconfiarán de su pareja y pensarán que ella no está realmente enamorada de ellos o ellas, lo que alimentará no solo el argumento de su inseguridad sino irán destruyendo poco a poco lo que han ido construyendo. Y lo harán mientras se convencen a sí mismos, o a los demás, que su persona especial está en realidad con otra persona. Y, tratando siempre de quedar como víctimas, buscarán consuelo en otras personas.

Sagitario destaca por ser un signo que opta por ser un ave libre, que vuela e forma independiente y sin ataduras. FOTO: Especial

SAGITARIO: los que nacieron bajo este signo no tardarán en dejarse llevar por la tentación de lo prohibido mientras mantengan una relación de pareja, tal como la historia de Adán y Eva, buscarán probar el fruto prohibido aún siendo conscientes de las consecuencias que esta acción les implicará. De acuerdo con el horóscopo, Sagitario destaca por ser un signo que opta por ser un ave libre, que vuela e forma independiente y sin ataduras. Sin embargo, el problema llega cuando se encuentra manteniendo una relación de pareja ya que aunque no se les limite ni les impongan nada, sienten que les están coartando su libertad.

