Boleta de calificaciones 2022-2023: paso a paso para descargar tus resultados en línea

Los padres de familia de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán revisar su primera boleta de calificaciones correspondiente al ciclo escolar de 2022-2203 como lo tiene marcado la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene marcado en su calendario.

¿Cuándo podré consultar las calificaciones?

El próximo 24 de noviembre los alumnos y padres de familia podrán consultar sus calificaciones y podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre, dependiendo de cada escuela o de los profesores, que esto está sujeto a ellos a quienes tienen la labor de compartir esta información a través del portal de la SEP en línea.

El calendario de la Secretaría de Educación indica que los padres de familia o tutores de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán consultar las calificaciones a partir de mañana y hasta el 30 de noviembre.

Paso a paso: Cómo consultar mi boleta

Consulta el portal en este enlace Ingresa el CURP del alumno y selecciona BUSCAR

A partir de mañana y hasta fin de mes, podrás descargar la primera boleta de calificaciones; sin embargo, en caso de no aparecer este documento, deberás esperar a los anuncios oficiales por pare de la escuela en la que está inscrito el alumno o alumna.

Evaluación para aprobar el año escolar

Recordemos que la SEP anunció que los alumnos de primaria y secundaria que no obtenga calificaciones aprobatorias al final del ciclo escolar, no podrán pasar al siguiente año, esto a partir del próximo 1 de diciembre, ya que los docentes deberán evaluar el aprendizaje que los alumnos adquirieron durante el ciclo escolar para establecer la acreditación o no del grado académico.

Asimismo, la institución explicó que en el nivel preescolar, los resultado de la evaluación se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de los alumnos sin usar valores numéricos. La escala para primer y segundo grado de nivel básico o primaria la escala de calificación será del 6 al 10.

