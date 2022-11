“Es innegable que el sistema ha favorecido a la piel blanca” Gabriela Cartol actriz mexicana

En entrevista con Montse Simó y Oscar Uriel, para “Guía del Hater” Gabriela Cartol señaló que todo el equipo creativo de “The Resort” tuvo grandes aciertos desde el inicio de la producción y destacó que tanto el showrunner como el director le brindaron apoyo en todo

momento para concretar sus trámites de documentación e incluso para conseguir la Visa.

A pesar de que México es una nación pluricultural aún observamos actos de discriminación hacia un porcentaje elevado de personas ya sea por su raza, orientación sexual o por su color de piel. Es más. el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha concluido que al menos un 54.8% de personas en el país llegan a ser insultadas por esta razón.

“Mi única referencia eran las telenovelas y por supuesto que no había nadie que se pareciera a mí, también mis padres estaban preocupados por ello, me decían Ýo no veo cabida para ti y yo pese a eso dije. Tienen razón, porque justamente no lo veo pero yo decidí seguir con mi pasión, independientemente a mis looks o independiente a lo que yo era, sabía que yo era actriz” Gabriela Cartol