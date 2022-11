Horóscopos: Estos signos solteros tendrán propuestas excitantes este domingo 20 de noviembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries tendrá muy buenas experiencias en este ámbito durante la jornada, es probable que comience desde temprano en la mañana el amor que tienes con tu pareja, si estás sin algún compromiso formal, entonces recibirás una agradable sorpresa de parte de la persona que estás comenzando a conocer desde las primeras horas del día, no dejes de sorprenderte y también hacer tu parte en esto, recuerda que la conquista es trabajo de dos, no solo de uno.

Tienes que comenzar a escuchar mejor tu voz interior, es probable que estés olvidando hacerle caso a tu intuición, lo que no te favorecerá si te dedicas a los negocios, una de las actividades en las cuales Aries es un especialista.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No dejes que esa persona que estás conociendo sea poco honesta contigo, debes siempre dejar en claro que lo más importante para ti en este tema es la verdad y la sinceridad. Un momento muy bueno para quienes estén buscando invertir en un negocio o algo que les de independencia financiera.

Si ya estás harto del trabajo que tienes que realizar día a día y buscas la manera de conseguir algo solo para ti y donde tú puedas manejar tu horario, entonces debes comenzar desde ya a indagar las posibilidades que tiene el mercado para ti. Si tienes la posibilidad de asistir a un recital o a un espectáculo el día de hoy, hazlo sin dudarlo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Los solteros disfrutarán de una hermosa cita con alguien que están conociendo hace poco. Aun así no le hagas caso ni tampoco reveles lo que te han dicho, no te gustaría que te hicieran eso a ti. No debes gastar el dinero que tienes ahorrado en algo que no necesitas, estás pensando hacer este gasto en un artefacto que no es de primera necesidad, piensa siempre antes de comprar qué pasaría si no tuvieses eso.

Las cosas que has estado viviendo en tu vida profesional te han enseñado que no siempre puedes confiar en todo el mundo y menos en todas las personas que se dicen tus amigos en el trabajo, es probable que llegues a pensar que en el ambiente laboral es imposible tener amigos, podrías estar en la razón, por lo que es bueno que dejes tus amistades fuera del trabajo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No es importante la pelea que tendrás con tu pareja, no agrandes el problema, deja que fluya por sí solo. No es bueno que pienses que todos tienen el deseo de atacarte todo el tiempo, no debes comenzar a crear conflicto con las personas que convives.

El amor que tienes por una persona en particular podría verse mellado por el desinterés que está mostrando en ti, si esto ha sucedido entonces tus niveles de cariño irán bajando rápidamente, necesitas que la persona te de atención, siempre, por lo que no se trata de alguien con quien tengas una alta compatibilidad.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tienes la posibilidad de asistir a una cena formal el día de hoy, intenta vestir de la mejor forma. Pasear por el parque, ir a caminar cerca de un lago o por la orilla del mar siempre viene bien, sobre todo cuando te sientes un poco perdido en tu camino, intenta hacer esto el día de hoy si tienes la oportunidad.

Leo tendrá un día muy importante en el amor. Tienes la capacidad de realizar grandes cosas y eso lo sabe alguien que te ha estado observando desde lejos, es probable que te ofrezcan un trato muy bueno que no podrás rechazar, piensa bien los pasos que vas a dar en tu carrera.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es probable que seas una persona muy fiel y que no tengas intenciones de engañar a tu pareja, pero si te has enterado últimamente de un desliz que ha tenido la persona que tienes al lado, es muy probable que por querer equiparar las cosas quieras cometer algo que no estaba en tus planes, es mejor dejar las cosas así y no pagar con la misma moneda, eres mejor que eso.

No dejes que tu relación de pareja parezca una cárcel, si estás cometiendo el error de darle poca libertad al ser amado, es hora de remediar esto, si por el contrario eres tú quien se siente viviendo en una especie de jaula, debes hablar sinceramente con la persona que tienes a tu lado para mejorar esto. Un amigo muy cercano tiene algo importante que contarte, escúchale con atención lo que tenga que decir.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tienes que hablar claro con la persona a cargo del lugar donde trabajas, es probable que te estén pasando por encima en algunas cosas o que no se estén respetando acuerdos que se tomaron en un principio, si no se cumple lo que estaba pactado, entonces piensa en buscar un nuevo lugar para desempeñarte.

Excelente jornada para Libra, ya que tendrá la oportunidad de conocer mucha gente nueva, quizás a través de una cena con amigos o de una invitación a un lugar que no conoces, podría ser una excelente experiencia. Alguien te dirá algo muy importante el día de hoy, es probable que se trate de un consejo acerca de tus finanzas, no dejes de escucharle, podrías tener problemas en este ámbito más adelante.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Para Escorpio será una jornada especial, debido a que será un día donde podrás explorar tus deseos internos y escuchar más lo que quieres en tu interior. En el trabajo, es probable que tus compañeros tengan las ganas de hace el día de hoy una reunión informal luego del trabajo, no te separes del grupo, intenta integrarte y conocerles de manera un poco más personal.

Es momento de comenzar a experimentar con cosas nuevas con otros solteros como tú, no siempre puedes estar pasando por lo mismo una y otra vez, comienza con pequeños detalles, como tomar otra ruta para ir a tu trabajo, cambiar de lugar donde sales con tu pareja a divertirte, alternar entre grupos de amigos o simplemente organizar algo novedoso en tu hogar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una jornada un tanto triste para Sagitario, es probable que recibas una mala noticia el día de hoy, que te hará sentir un poco mal, pero no te preocupes, recuerda que siempre después de la tormenta sale el sol. Si tienes una relación estable, debes comenzar a soltar lo que no les está haciendo bien, quizás esa sea la clave para estar siempre bien juntos.

En el trabajo, tendrás buenas oportunidades de crecer, aprovecha. Es probable que estén flaqueando algunos aspectos de tu vida y todo a causa de una pérdida de dinero o una baja importante en las finanzas, el día de hoy es probable que recibas una muy buena noticia de parte de una persona muy influyente dentro de tu trabajo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si tienes deseos de realizar un viaje, comienza hoy a hacer preparativos para ello, si tienes pareja, podría ser una buena aventura para ambos y les permitirá fortalecer la relación aún más. Hoy es un día para aprender una gran lección de vida para Capricornio.

Esta lección te llegará a manos de una persona que consideras muy sabia y que está presente en tu vida, será algo que te permita dejar de lado una tristeza que puedas estar teniendo. Una persona muy importante está buscándote para darte un mensaje de suma importancia, necesitas prestarle atención, ya que podría ser algo que estás esperando hace tiempo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Deja salir la rabia que tienes en el interior, no es bueno que siempre estés pensando en las cosas malas y que esto te haga sentir mal todo el tiempo, muchas veces es bueno que dejes salir lo malo que sientes, busca una manera saludable de hacerlo sin provocar daño a otros.

El trabajo se encuentra estable, es probable que tengas que tomar opciones importantes en esta materia, pero no aún, necesitas que pase un poco de tiempo para ello. Excelente día para el amor. No sufras por amor, el amor no es para sufrir, sino para estar feliz, si tienes una relación tormentosa donde la persona que quieres te trata mal o de una forma que no mereces tienes que salir inmediatamente de esa relación.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Necesitas comenzar a hacer cambios positivos en tu vida, no dejes que todo se vea negro frente a ti, es necesario comenzar a ver lo lindo que tiene para ofrecerte el mundo que te rodea. Un momento familiar muy importante podría terminar en un episodio un tanto triste por lo que quizás pueda suceder a una de las personas involucradas en el clan, si necesita de tu ayuda, procura dársela sin remordimientos.

Es probable que hayas descubierto una mentira que alguien haya dicho, pero aún no lo ha reconocido frente a ti, el día de hoy podrías darle señales de que ya sabes lo que ha pasado y esperar a ver si tiene honestidad para asumir su error, si no lo hace debes reconsiderar esta amistad.



Frase del día: "Una actitud fuertemente positiva creará más milagros que cualquier droga" - Patricia Neal