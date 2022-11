La moda, ¿desde un punto de vista curativo?

Mi querido lector, siempre lo he dicho y ahora lo reitero: La moda es una gran herramienta para sentirte mejor. Sea la que sea la circunstancia. Así como lo lees. No es un capricho millonario que me saqué de la manga ni una idea mafufa con la que vengo hoy. Lo estoy viviendo en carne propia.

Hace unas semanas tuve una operación de las cervicales y, además de reposo total durante unas semanas, tengo que llevar un collarín durante los próximos tres meses de mi vida. Nada grave, estoy perfecta y en recuperación y con un agradecimiento profundo a Dios y al universo de poder haberme tratado a tiempo, con el doctor que lo hice, con luz y bendiciones. Pero eso no quita que el collarín, aparte de incomodísimo, se ve espantoso. Sobre todo, para una persona que se dedica a los medios de comunicación, por lo que así me tendré que estar presentando. Pues llegó el día que regresé a trabajar físicamente en la televisión, y aunque me maquillaron y peinaron precioso y me puse un outfit divino, ahí está el collarín que, sólo verlo me hace sentir enferma. Entonces decidí usar una mascada multicolor que combinara con mi pantalón rosa y mi blusa de colores, me la puse de tal forma que de lejos se veía normal, y te tengo que decir que me sentí fenomenal.

Algo que me sorprendió mucho del hospital en donde me operaron es que tienen una tienda que solamente se dedica a vender “moda para pacientes con cáncer”. Obviamente entré y me sorprendí de las cosas que vi. Pelucas de todos colores y sabores, pero también turbantes para las personas que no aguantan las pelucas, y ropa especial con tela, aperturas y cortes especiales para que no molesten, se las puedan poner y quitar, puedan conectarse a sus quimios, etc. Un sinfín de cosas que les hace la vida más agradable y cómoda a los pacientes y que al mismo tiempo se preocupa de que se vean bien, porque recuerda que a veces es de afuera hacia adentro también, es decir, si pasas por un espejo y te gusta tu imagen, aunque te sientas muy mal físicamente, te prometo que el ánimo te sube, aunque sea por un rato. Y en la vida hay que agarrarse de lo que sea para sentirse bien.

En lo que me quiero centrar es que si en vez de tapar nuestras heridas, accidentes, discapacidades, sombras, ¿mejor las decoráramos? Estoy hablando en sentido literal y también figurativo. Hace unas semanas Lily Margolis, directora de Kadima A.C. y Silke Lubzik directora de Cambiando Modelos hicieron su segundo All Inclusive Runway en el Parque La Mexicana, con modelos con diferentes discapacidades haciendo una pasarela con los diseños de Armando Takeda, Iann Day y Sereno del Sordo. Los diseñadores tuvieron que adaptar sus prendas para que les quedaran cómodas a los modelos y el resultado fue increíble. “La moda para las personas con discapacidad es igual de importante que para cualquier otra, pero ellos disfrutan muchísimo estar en estos espacios que son tan exclusivos y en donde no habían tenido mucha oportunidad de poder participar bajo las mismas condiciones que cualquier otro modelo. Los diseños fueron hechos exclusivamente para ellos. Desfilaron con modelos sin alguna discapacidad también, lo que queríamos demostrar es que lo podían hacer igual. Ellos estaban felices y aunque les costaba mucho trabajo lo hicieron muy bien. A parte es importante hacer este tipo de eventos para que la gente se sensibilice y vea con otra mirada. Todos ganamos con esto”, me comentó Lily Margolis sobre el evento.

Ilustración: Iván Barrera

MBL