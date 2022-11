Tóxicos y vengativos: 3 signos zodiacales que no te dejarán en paz, son los peores exnovios

Así como pueden ser todos unos románticos, también pueden ser de lo peor y ser los más rencorosos. Estos signos zodiacales no perdonan una, pues no les gusta perder ni que los dejen. En la astrología, existen chicos o chicas que debes evitar terminar mal con ellos, o no te dejarán en paz.

Además, dependiendo del planeta o astro que rige tu signo, algunas personas somos más fuertes, otras más sensibles y nos dejamos llevar por las emociones o por la lógica. Por ello, puede que tu ex no supere una ruptura igEncabezado 2ual de rápido o que no se tome bien las cosas.

Si terminar una relación ya es malo y triste, imagina tener a un ex novio rencoroso, vengativo y tóxico, pues harán todo por hacerte sentir mal y lastimarte.

¿Tienes un ex súper pesado? Descubre qué tan tóxico es

Tauro

Aunque su elemento es la Tierra, parece que tener los pies bien puestos no es suficiente. Este signo zodiacal se caracteriza por ser paranoico y obsesivo con sus parejas. Puede que comience a investigar tus redes sociales, frecuentar los lugares que visitas o preguntarle a tus amigos, pero no es porque te extrañe. Los Tauro suelen buscar una confrontación con sus ex parejas con el propósito de lastimarlas y ventilar intimidades.

Aries

Este signo zodiacal es muy intenso, odia perder, por lo que debes tener cuidado de no dañar su ego en una relación. Si las cosas salen mal entre ustedes, va a enloquecer y tratará de hacer cosas o decir algo que pueda herirte, pues busca vengarse de ti y cree que eres la causa de sus desgracias.

Escorpio

Finalmente, este signo zodiacal es de los más vengativos. Es una persona que sirve la venganza en plato frío, pues hará todo lo posible por atormentarte a pesar de haberte amado en el pasado. No les gusta verse afectados por ti y consideran terminar como una traición personal.