Estos signos pasarán Halloween sin pareja, nadie los quiere

Con la llegada de octubre se encuentra más próxima una de las fechas más esperadas cada año: Halloween o mejor conocido en México como el Día de Muertos o de Todos los Santos. A esta festividad la acompañan incontables celebraciones y actividades a la que muchos desean asistir solos o acompañados.

Sin embargo, hay quienes de ninguna manera planean salir a celebrar si no es con alguien, pero esta regla no aplicará para todos. En el caso de los signos zodiacales, tal parece que habrá algunos que no podrán cumplir su sueño de ir en pareja a festejar, ya que las energías no fluirán de la misma manera para todos durante esa fecha.

De acuerdo con las predicciones, son 4 los signos del zodiaco que deberán ir pensando con quién más hacer planes ya que al menos con una pareja no podrán contar para estas fechas que se aproximan. Es por ello que enseguida te decimos cuáles signos probablemente pasarán la temporada de brujas sin su compañero o compañera compañía de pareja.

4 signos que pasarán Halloween sin pareja

Esta es una temporada especial, cargada de una potente energía. FOTO: Especial

La temporada de Halloween, o Día de Muertos, también es la de Escorpio, una época que se caracteriza por su potente energía y la intensidad con la que se percibe, lo que conduce a las personas a tener las emociones a flor de piel.

Es por ello que durante estos días las personas deben demostrar mayor tacto, empatía, tranquilidad y paciencia, consigo mismos y con los demás, para no sucumbir a las situaciones y tener arrebatos emocionales de los cuales después se pueden arrepentir. Es mejor dejar las cosas fluir.

ACUARIO: a los nacidos bajo este signo se les recomienda que si tienen pareja que mejor se anden con cautela ya que octubre es un mes que aman, sin embargo, el menor conflicto o discusión los puede llevar a celebrar un Halloween sin besos ni caricias. Evidentemente su espíritu se sentirá un poco estresado y agobiado, pero más vale tomarlo con cautela. Deben alejar de sus pensamientos la idea de pasar esa fecha en soledad o se les va a cumplir.

Es un momento de dejar de ser susceptibles y tomar distancia de los altibajos emocionales. FOTO: Especial

ARIES: otro de los signos que sienten gran fascinación por el mes de octubre y en concreto por el Halloween, los Aries cuentan con un fuego que arrasa todo a su paso y a los que nada los detiene. Con una imaginación sumamente activa son los mejores para proponer planes, concretarlos y divertirse, sin embargo, deben recordar que no todo está en sus manos.

Es por ello que deben entender que si el destino quiere que pasen un Día de Muertos sin su ser amado es porque es lo mejor para su bienestar y sus emociones en este momento, no tienen por qué culparse ni tomar todo personal. Aí que solo queda disfrutar y pasarla bien con la familia, los amigos o en soledad, pero sin perder de vista la lección que queda tras esto.

VIRGO: este es el mes en el que pueden ser tal cual son, por ello deben dejar al menos por un momento todas las actividades que ya agendaron y simplemente disfrutar de sí mismos, de su entorno y de la compañía de la soledad. Si bien pasar esta fecha sin pareja te va a afectar, tienes que controlar tus pensamientos, luchar contra la ansiedad que a veces te aqueja y planear una lista de actividades para celebrar Halloween y pasarla bien.



Solos o en compañía, lo importante es estar y sentirse bien consigo mismo. FOTO: Especial

No busques arruinarte los días, ni mucho menos dejar pasar la oportunidad de disfrutar de esta temporada, una de tus favoritas, solo tienes que enfocarte en ti y priorizarte. Estar solo en esta fecha no tiene que echar tus planes por la borda, solo fluye y déjate llevar.

GÉMINIS: parece que muchas personas no pueden ver lo versátil que eres y que en ti están los dos lados de la moneda todo el tiempo, por lo que muchos te suelen atacar, pero da igual porque en ti todo fluye y no te importa que los demás hablen si no hay nada productivo o positivo que aportar.

Tu toque loco e intenso es el idóneo para esta temporada de Halloween, por lo que si las energías te llevaron a concluir tu relación de pareja, esto no debe afectar en absoluto tus planes para pasar una celebración especial. Tú bien sabes que no necesitas de un ser especial para disfrutar en grande, así que pon en marcha tus planes y sal a conocerte y a conocer más personas.

