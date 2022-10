Horóscopos: Estos signos vivirán una experiencia paranormal o sabrán de la muerte este domingo 30 de octubre

Aries (21 marzo-20 abril)

Estás teniendo una carencia de orientación en este momento, por lo que debes buscar un buen guía para continuar bien tu camino, no dejes que el futuro se apodere de tu vida, vive bien tu presente y comienza a labrar el camino de a poco. Puede que sientas pesar y estés dubitativo, pero no te presiones de más ni permitas tener bajones de ánimo, esto podría atraer energías no deseadas.

Recuerdos de un pasado que viviste con alguien muy especial podrían volver el día de hoy, no es necesario que dejes ir estos recuerdos ya que no representan algo necesariamente malo para tu progreso, es importante que siempre estés alerta y con todos tus sentidos bien puesto para ver qué cosas te hacen y que cosas debes comenzar a dejar atrás.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes las proyecciones necesarias para poder seguir avanzando en tu trabajo y en las tareas que te han impuesto, lo único que debes hacer es tener la consciencia de que todo lo que haces es un paso más para un fin mayor, no dejes nunca de tener tus ojos en la meta final.

Estás dejando pasando pasar las oportunidades de tener una buena relación de pareja, ha entrado mucha gente a tu vida últimamente y te han hecho propuestas que podrían haber sido muy buenas si las hubieses tomado en cuenta, no dejes que esto siga así, necesitas también el comenzar a conocer a la gente por lo que son en el interior, no siempre debe ser por lo que te provoquen al ver una imagen o lo superficial que veas de ellos.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

La vida tiene muchos errores pero también está llena de aciertos que debes comenzar a disfrutar si quieres vivir bien y también deseas lo mismo para tus seres queridos. No siempre debes pensar que la vida te está dando un duro momento a propósito, no se trata de esto, recuerda que siempre somos nosotros quienes nos damos los momentos malos por los que transitamos.

No es bueno que decidas tomar un riesgo que implique gastar grandes sumas de dinero el día de hoy, es mejor que comiences a buscar las opciones necesarias para estar mucho mejor en la vida y con ahorros más grandes para más adelante poder atreverte a dar este gran salto.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Comienzas a prestar mucha más atención a las cosas importantes de la vida y a tomar las decisiones correctas con respecto a las finanzas, es probable que recibas una gran ganancia el día de hoy producto de un acierto que tuviste hace algunos días con un trato muy bueno que hiciste.

No existe una mejor sensación en este mundo que el de recibir buenas cosas de parte de personas que amas, es importante que el día de hoy agradezcas un gesto que la persona que quieres hará por ti. Recuerda que es muy importante que comiences a pensar en lo que debes hacer para mejorar tu situación económica, ya que podrías estar enfrentando problemas de esta índole.

Leo (23 julio-22 agosto)

No dejes de practicar deporte, es posible que alguien te invite a realizar alguna actividad física en grupo, algo que podría ser muy bueno para ti, ya que no solo le hará bien a tu cuerpo sino que te permitirá tener contacto con otras personas afines a tus gustos y a tu personalidad. Una experiencia cercana a la muerte podría sucederte pronto.

Si te sientes un poco confundido con respecto a algo que te está haciendo pensar cosas que no quieres sobre la vida, es mejor que te calmes y que tengas claro que no siempre vas a estar con todo claro, siempre habrá confusiones o cosas que nos harán dudar de las cosas que hacemos o que realizamos, es completamente normal.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Para poder volar, muchas veces necesitamos ver como vuelan los demás, si te cierras a observar los pasos que han llevado a que una o más personas a tu alrededor sean exitosas, entonces nunca aprenderás como debes extender las alas y comenzar a volar por ti mismo.

Si eres tú quien está comenzando a ver a tu pareja como alguien a quien ya no conoces, busca las maneras de llegar a esa persona, podrías sorprenderte de las causas de su alejamiento Si estás en etapa de estudios, lo dicho anteriormente toma mucho más sentido.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El trabajo necesita compromiso y dedicación, no dejes de hacer una buena labor, necesitas aplicarte mucho más. No hagas que solo una parte de la vida tome tu camino por completo, somos un universo en nosotros mismos, por lo que no podemos centrarnos en solo uno de esos planetas que nos componen como seres humanos.

Una idea pasará por tu cabeza el día de hoy, será acerca de un viaje que quieres realizar con alguien muy especial, no dejes de materializar esta idea, comienza a buscar modos de realizar esta travesía romántica. Estás tomando una buena decisión para tu futuro, pero podrías comenzar a dudar en último momento sobre ello, no des espacio al titubeo en este momento.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

En el amor, te estás viendo como una persona extraña, lo que podría llevar a alejar a tu pareja, si no estás con interés de seguir esta relación, entonces no te alejes de forma silenciosa y cobarde, siempre debes decir la verdad. Las cosas simples de la vida son importantes, ya que nos enseñan que nada es regalado y que todo es producto de un esfuerzo personal y a la vez colectivo, date el tiempo para mirar la belleza de la naturaleza el día de hoy.

Personas que no estabas consciente que tenían un gran aprecio por ti se manifestarán el día de hoy para darte una palabra de aliento frente a una posible tristeza que vas a vivir. Estás dejando de lado partes importantes de tu vida para darles espacio a otras que no lo son tanto.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si ocurre una especie de error en un trabajo que tenías que arreglar, entonces debes volver atrás y comenzar a darle término a lo que no pudiste terminar. Una mujer que conoces bien te necesita, se trata de alguien mayor, hazle un llamado. Tener una buen pasar en la vida es importante, pero también lo es el compartir con otros tu éxito.

La persona que amamos necesita también que se aprecie su esencia y no solo lo que puede entregarte. Necesitas tomar más en serio tu trabajo, hay proyectos que no has resuelto y que necesitan más atención. Vivirás una experiencia extraña, llena de emociones desconocidas que podrían causarte algo de temor.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

El amor necesita que te atrevas a demostrar tus sentimientos, buen momento para la locura en pareja y para devolver un poco la pasión a su vida. Debes tratar de integrar mucho más los mundos por los cuales debes transitar todos los días. Esto te llevará a experimentar sensaciones distintas a ti, quizá paranormales.

Comienza a disfrutar un poco más de los frutos de tu trabajo, siempre es importante que veas estos logros como premios a tu esfuerzo, por lo mismo tienes que empezar a divertirte un poco más con ellos y a consentir a las personas que amas también. Confía con cuidado en tus seres cercanos, alguien no tiene buenas intenciones para ti, podrían tener energías malas para ti.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El amor de pareja tiene momentos buenos que estás dejando pasar. Cuida tu salud, estás comenzando a tomarle poca atención a tu salud mental y a la parte física. No tengas temor de expresar lo que sientes frente a alguien que estás deseando mucho, no sabes de qué forma se siente esa persona contigo, por lo que es una buena forma de conocer la verdad, no te arrepentirás.

Llevar a los hijos por un buen sendero es algo que resulta a veces complicado, sobre todo cuando comienzan a contaminarse con el mundo y las juntas que no les entregan cosas buenas, debes estar más atento a esto. Evita experiencias peligrosas que te orillen a arriesgarte, podrías vivir una experiencia cercana a la muerte.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No dejes las proteínas, sobre todo las que sean de origen vegetal. Si conociste a alguien hace algún tiempo y decidiste no verle más, pero tomaste la opción de solo alejarte sin dar explicación, prepárate para volver a verle o saber de esa persona el día de hoy, debes siempre dar una explicación cuando ya no quieres seguir conociendo a alguien, no te gustaría que te lo hicieran a ti.

Es importante tener en cuenta siempre que con la que persona que estamos o que hemos decidido formar una relación tiene sus propios proyectos personales, si necesitas que te siga por un tiempo en los tuyos, ya que ambas cosas que desea cada uno no son compatibles en este momento, pídeselo con amor y con el compromiso de que luego podrá realizar sus sueños.

Frase del día: "La mejor manera de predecir el futuro es creándolo" - Abraham Lincoln