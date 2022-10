VIDEO | ¡Conmovedor! Niño baila en la tumba de su padre para cumplir una promesa

Perder a un ser querido es algo muy difícil de asimilar y de superar, especialmente cuando es la pérdida de uno de los padres, pues el corazón de los hijos no logra reponerse del todo de la ausencia. Un claro ejemplo es este niño, identificado como Cuauhtli Salas, pues su gusto por el baile lo compartía con su papá y ahora que el hombre no está el pequeño sigue bailando cerca de él, junto a su tumba. El hecho fue captado en video y compartido por su hermana en TikTok.

La joven indicó en su publicación que perder a su papá ha sido muy difícil para su hermano, sin embargo, siempre se asegura de bailar con él. En la grabación puede verse al pequeño bailar junto a la tumba del hombre, inmediatamente después hace un flashback y se observa a un grupo tocar y al menor bailar con su padre. El video obtuvo 1.5 millones de “me gusta” y 7 mil 785 comentarios. Las personas expresaron que ver al niño hacer eso los conmovió mucho, algunos al punto del llanto.

“A pesar de que ya no está con él, ese angelito llevará por siempre esos hermosos recuerdos que tuvieron juntos”, comentó una usuaria.

La hermana Steph Salas, compartió el canal de TikTok del niño en los comentarios de su post. En él pueden verse varios clips del pequeño bailando, demostrando que a pesar de su edad, es muy bueno para hacerlo.

Anteriormente un video similar se hizo también viral, en él puede verse a un niño de alrededor de 11 años en un panteón, arrodillándose frente a una lápida y posteriormente se recostarse en el suelo. Además, el pequeño acudió al cementerio con flores para su madre y una libreta escolar.

Según usuarios de la red social china, el niño le estaba mostrando a su madre fallecida los resultados de sus estudios. Posteriormente, el pequeño acarició las letras grabadas en la tumba.

Duelo en la infancia y adolescencia

De acuerdo al Colegio de Médicos de Bizkaia, muchos trastornos, sobre todo relacionados con la salud mental tales como la ansiedad, depresión, duelos complicados, somatizaciones y un largo etcétera, están claramente relacionados con la muerte de un ser querido para los menores de edad.

Según un manual publicado, el duelo es un proceso de adaptación, es un camino que debemos recorrer, tanto la población infantil como la adulta, siempre que perdemos a alguien o algo importante en nuestras vidas, y en este camino tenemos que aprender a vivir sin esa persona o sin aquello que hayamos perdido. El duelo es un proceso natural, activo y que compromete la vida de la persona en su integridad con sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales.

El estigma de la muerte se conjunta con el de la idea de que los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras la pérdida, por ello no se les habla sobre ese proceso natural, lo que provoca que al momento de enfrentarse a ella, los menores no sepan lo que sucede, pero no por falta de raciocinio, sino por desconocimiento del tema.

Por ello es importante hablar de la muerte con los niños, según su edad, aunado a ello se debe hablar sobre las emociones y escuchar lo que los menores sienten.

