Horóscopos: Estos signos serán traicionados y estarán tristes este domingo 23 de octubre

Aries (21 marzo-20 abril)

No pierdas tu tiempo buscando siempre algo que te será difícil de encontrar, es mejor que en este momento te concentres en lo mejor que la vida te está entregando, buenas cosas están llegando.

Es una jornada de agotamiento para Aries, por lo que es probable que termines tu día con un cansancio muy grande, es probable que debas tener que descansar más temprano por la noche, no dejes que el día te pase la cuenta en otras partes de tu vida. Si alguien que creías que era parte del pasado da señales de vida el día de hoy, es probable que quiera tener una reunión contigo

Tauro (21 abril-21 mayo)

Un dinero adeudado podría ser un dolor de cabeza el día de hoy, por lo que es importante que pongas orden en tus finanzas y en las cuentas que debes pagar, necesitas esto para volver a la normalidad.

Estás liberándote de ciertas ataduras que te tenías impuestas en tu vida y eso siempre está bien, no puedes siempre vivir como si no estuvieses aprendiendo nada en tu camino, no dejes que las circunstancias de lo que has estado pasando te dejen sin la posibilidad de aprender de los errores que cometes.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Alguien tiene algo tuyo y piensa en devolvértelo el día de hoy, agradece este gesto, ya que aunque no lo creas hay muchas personas que no lo tienen con otros y nunca regresan las cosas que les han sido prestadas.

Estás en un muy buen momento para comenzar a tomar una decisión más firme en el amor, no dejes que la persona que estás conociendo se vaya de tu lado o que comiences a mirar hacia nuevos horizontes, siempre será una buena opción el invitar a esa persona a una salida o a una cita romántica.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tienes todo para tener un romance con alguien, pero no lo estás viendo bien. No tengas temor a decirle a tu pareja que quieres experimentar mucho más en tu vida íntima, si tienes deseos de probar cosas nuevas siempre puedes contar con que la persona a tu lado te dé en el gusto, si no lo hace, es que estás con alguien que no está hecho para ti.

Estás en una poca agradable para conocer gente y el día de hoy te invitarán a una cena, probablemente algo formal y de negocios o que tenga que ver con el ambiente en el que te desenvuelves profesionalmente, no tengas impedimentos ni excusas para no participar, podrías sacar muchos contactos de ello.

Leo (23 julio-22 agosto)

No comiences una batalla con alguien que te llevará la contra en una idea que expresarás en tu trabajo o en los estudios, podrías terminar perdiendo la discusión y contestar de manera poco educada después de esto, evita el conflicto. Tiempo para evaluar tus amistades y lo que están aportando en tu vida, si terminas descubriendo que estás perdiendo más de lo que ganas, replantea esta amistad.

No es bueno que siempre pienses lo peor de las personas, muchos tienen buenas intenciones contigo y pretenden tener una amistad mucho más cercana contigo, no seas una persona incrédula con esto.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es probable que estés experimentando cierta ansiedad en tu vida, pero no olvides que siempre esto sucederá cuando no tengas claro lo que quieres y lo que necesitas hacer en tu vida, no es bueno que siempre estés pensando en lo que debes hacer al otro día, muchas veces tenemos que estar muy conscientes de lo que debemos hacer pronto, pero no es necesario estar recordando esto todo el tiempo.

Consume más potasio en tu dieta, lo estás necesitando, lo puedes encontrar en bananos y otras frutas. No es bueno que siempre pases todo tu tiempo en casa, muchas veces tienes que comenzar por salir del hogar.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás pensando constantemente en cambiar de vida, pero no es el momento de realizar estas modificaciones tan importantes, espera un poco, ya llegarás ahí. Si estás teniendo más confianza en ti mismo y adquiriendo una seguridad que hace tiempo no veías en ti, no te asustes, comienza mejor a agradecer el estar en esta época.

Es probable que sientas la necesidad de estar mucho con tu familia el día de hoy, esto se debe a que estás experimentando un poco de melancolía por el pasado donde quizás todo era un poco más sencillo, no dejes que esto te pase la cuenta y toma una actitud positiva hacia la vida.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No es tiempo de pensar en lo que dejaste atrás, es mejor concentrarte en lo que viene para el futuro. Es un buen día para comenzar a recordar, pero también para acciones sobre el futuro, no puedes siempre estar pendiente de lo que pasó antes, tienes que tomar acciones sobre lo que quieres que suceda para ti y los tuyos más adelante.

No es bueno que decidas siempre estar ausente de la vida de quienes más quieres. No es momento de hacer una cosa que estás planeando hace tiempo, pero que sabes te llevará demasiado tiempo, espera a estar con mayor grado de libertad.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No es momento de estar pensando en hacer todo el tiempo decisiones sencillas, a veces tienes que tomar el camino complicado para poder aprender más a cómo manejarte en el mundo en el que vivimos, solo así aprenderás a pararte. Recuerda que nadie es perfecto y todos tenemos errores pasados que nos afectan hasta el día de hoy, no le des tanta importancia a los rumores de los demás si es que alguien te ha dicho algo de la persona que ves ahora.

Si alguien te llega con un comentario sobre la persona que estás viendo en este momento tienes que siempre comprobar esto por ti mismo, no es bueno que siempre estés pensando en ello mientras estés a su lado, pero si tienes la posibilidad de preguntarle directamente sin cometer una indiscreción, hazlo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás en un momento muy bueno para pasar a ser una persona muy importante en tu empresa y te estás dando cuenta de ello, no esperes que todas las cosas cambien de la noche a la mañana, pero debes ser gestor del cambio que estás experimentando en tu vida.

No hagas tratos de negocios el día de hoy, debes fijarte mejor en lo que vas a firmar, por lo que es recomendable volver a leer las condiciones y todas las cláusulas del contrato. Todos tenemos derecho a expresarnos y a decir lo que nos molesta, lo mismo sucede en la pareja.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si tienes la oportunidad el día de hoy para conocer a alguien o de realmente decidir por una persona que estás comenzando a querer, pero que quizás temes un poco el amarle, dale rienda suelta a tus sentimientos, no debes frenarte antes las posibilidades de amar, nunca.

Existe una persona que está interesada en ti, si te lo dice el día de hoy y tú no tienes el mismo interés, entonces déjale ir, no querrás hacer sufrir a alguien que no te gusta de verdad, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran a ti en ningún caso. Si necesitas alquilar tu departamento o tu casa es un muy buen momento para entrevistar a los interesados, encontrará a la persona adecuada.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Debes comenzar a luchar más por lo que quieres, sobre todo en el ámbito laboral, ya que se vienen desafíos que necesitarán de toda tu inteligencia y capacidad dentro del área en la que te desempeñas. Tienes en tu poder algo que le pertenece a otra persona, es probable que el día de hoy te lo pida de vuelta, procura regresar lo que no es tuyo cuanto antes, esto siempre trae problemas si no se devuelve lo prestado.

Es un día difícil para las relaciones con otros, es muy probable que el día de hoy tengas algún conflicto con alguien presente en tu mundo, especialmente en el ambiente laboral, donde muchas veces las opiniones diferentes hacen que existan roces y conflictos, no será algo de mucha importancia.





Frase del día: "El poder de la imaginación nos vuelve infinitos" - John Muir