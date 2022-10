Una mujer paga cerca de 2 mil pesos por tacos en una terraza del Zócalo

En Twitter se está haciendo viral la denuncia de una mujer que tuvo que pagar cerca de dos mil pesos por unos tacos en una terraza cerca del Zócalo de la Ciudad de México. El caso ha causado indignación entre los usuarios de la plataforma, quienes afirman que esta no es la primera vez que se ve una situación como esta, en el que los locales en esa zona de la capital cobran precios elevados por la comida.

La usuaria identificada como Betzabé Zumaya (con la cuenta @betzabezumaya) exhibió su caso desde el pasado 20 de octubre, cuando acudió a uno de los restaurantes que se encuentran frente a Palacio Nacional. De acuerdo a lo que narró en el Tweet, fue junto a unos amigos chilenos que estaban de visita en México, por lo que decidió llevarlos a uno de estos lugares que tienen vista al centro de la capital, que es uno de los lugares turísticos más populares.

Mujer paga miles de pesos en un restaurante del Zócalo

"Me vieron la cara de turista en mi propio país que decepción", comenzó escribiendo Betzabé, parada dar a conocer su caso en el que por cuatro órdenes de tacos de arrachera le cobraron mil 680. De acuerdo a lo que se puede ver en la imagen, cada uno de los platillos costó 420 pesos, lo que muchos consideraron como un exceso, pero como si esto fuera poco, la cuenta total aumentó con todo los complementos que pidió.

"Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard", colocó la usuaria que arrobó a Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la diputada Carolina Beauregard, del Partido Acción Nacional (PAN). La publicación se ha hecho viral en la plataforma en donde ha tenido cientos de reacciones.

En el ticket de compra se pueden ver que el total de su cuenta es de 4 mil 415 pesos, por el consumo de unas cervezas: de un litro con un costo de 385 pesos y una de medio de 265, así como de las órdenes de tacos y un guacamole, con un valor de 480 pesos. En la nota también se aprecia el cobro de 250 pesos por el uso del mirador de la terraza, que al parecer también es un servicio aparte.

Evidentemente su caso causó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes han manifestado que esta no es la primera vez que una persona muestra los precios que consideran excesivos en este tipo de establecimientos cerca de la zona centro de la ciudad, por esa razón se unieron al llamado a las autoridades para que vuelvan a revistas los locales que hacen estos cobros.

A pesar de que tuvo una respuesta favorable, otros usuarios indicaron que sí tenían los precios exhibidos en la carta no es una estafa, por lo que el cliente es el que tiene la decisión de consumir en el lugar o no. Ante esto la usuaria colocó "Estoy utilizando esta plataforma para alertar a que otros no caigan en este tipo de estafas, pero me doy cuenta que la poca empatía de algunos es evidente. #TerrazaFrida #Abuso".

