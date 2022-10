Envuelve tus sentidos con las mejores fragancias de otoño 2022

Un aroma puede cambiar por completo tu ánimo y tu día, así como expresar tu personalidad. Aquí te dejamos algunas opciones ideales para este otoño y en las cuales seguramente encontrarás la esencia perfecta para ti, ya sea para el día a día o alguna ocasión especial.

GREEN IRISH TWEED / CREED

Una fragancia masculina que combina frescura amaderada con esencia de limón, ámbar gris y sándalo, que nos lleva desde un campo irlandés, hasta una alfombra roja.

L’EAU D’ISSEY EAU & CÈDRE / ISSEY MIYAKE

Este eau de toilette es una oda a la belleza de la naturaleza con notas de cedro, neroli, musgo, así como bergamota y magnolia.

7 / LOEWE

Esta loción para hombre refleja un espíritu libre y relajado con sus notas de naranja amarga y yuzu, así como un corazón amaderado de incienso y vetiver.

THE WORLD ACCORDING TO ARTHUR / PENHALIGON’S

Con notas de incienso, almizcle y tonka, esta fragancia es de carácter unisex y nos envuelve en un aroma fresco y sensual.

PASHA / CARTIER

Pash Gold es una edición especial de este clásico con un aroma intenso, profundo y cálido gracias al sándalo, además de sus notas de pachulí y tonka que lo hacen una mezcla icónica.

MAGNOLIA INFINITA / ACQUA DI PARMA

Este eau de parfum es alegre y sorprendente con su esencia de bergamota de Calabria, naranja y la potente magnolia con un fondo de pachuli y almizcle que lo llena de matices sensuales.

NARCISO / NARCISO RODRÍGUEZ

Este perfume tiene más de 85% de ingredientes naturales, y recupera los componentes olfativos para crear una nota de rosa fresca.

J’ADORE PARFUM D’EAU / DIOR

Con una formulación nueva, sin alcohol y a base de agua, llega este concentrado de flores de magnolia, rosa y madreselva, con un toque de neroli.

Libre/ Yves Saint Laurent

Una declaración de libertad que combina lavanda francesa con la sensualidad del azahar de Marruecos para una fusión floral única.

MONCLER / POUR FEMME

Esta esencia es un viaje para los sentidos, con una sinergia de libertad y naturaleza su mezcla –exclusiva de la firma– floral, amaderada, musgo y vainilla y el frescor de la nieve, le da un toque femenino y seductor.

POR AILEDD MENDUET

MAAZ