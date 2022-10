Horóscopos: Estos signos ganarán y perderán dinero este domingo 16 de octubre

Aries (21 marzo-20 abril)

Es probable que hoy recibas un dinero extra, no lo malgastes. Siempre es bueno contar con un plan de emergencia por si las cosas salen en mal en algo importante y te sea muy difícil volver atrás, precisamente el día de hoy deberás echar mano a tu plan de emergencia para salvar una situación complicada de dinero que te puede provocar más de un dolor de cabeza, si debes usar tus ahorros para ello, no dudes en hacerlo.

Es momento de estar presente en la vida de las personas que quieres, no necesariamente debes pasar todo el día con ellos, pero si darte el tiempo de compartir algunas horas dentro de la semana, si se trata de la familia que has formado quienes reclaman atención de tu parte, entonces intenta llegar más temprano a casa y evitar hacer horas extras en el trabajo, recuerda que los momentos buenos no esperan, esto toma mucho sentido cuando tienes hijos.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes que tomar acciones con los sentimientos que estás creando por una persona nueva que ha llegado a tu vida, si has visto bien las señales, es probable que también tenga interés en ti, toma valor y háblale, recibirás una muy buena respuesta de su parte. Un dinero que se te adeuda podría llegar el día de hoy, disfruta el momento, podrías tener un muy buen día gracias a eso.

No es bueno que dejes el amor para más adelante, es una creencia muy común que debemos siempre estar esperando a sacar una carrera o a priorizar el trabajo antes de amar, pero esto es un error, ya que todos estas cosas son compatibles, el amor no debe quitar tiempo, debe ser una expresión de los sentimientos que tienes hacia una persona en particular, deja de temer a entregarte, no hay excusas para no hacerlo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás dejando de trabajar bien y todo por problemas que no tienes que tener en tu mente en este momento, es mejor que comiences a tener otras prioridades en la vida, concéntrate en lo que debes hacer y así estarás bien.

Estás envuelto en un problema de otras personas, algo que no te corresponde y que debes dejar que se solucione entre ellos, no siempre será bueno que te inmiscuyas en todo lo que sucede a tu alrededor, recuerda que no debes ser siempre quien le dé solución a todo, no eres omnipotente.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Estás pensando mucho en una nueva persona que ha entrado a tu vida y es probable que ella también se siente con una gran atracción hacia ti, háblale cuanto antes. La persona que crees que está contigo puede estar pensando en dejarte, pregunta de frente si éstas son sus intenciones, ya que es muy probable que hayas notado su cambio de actitud.

No es muy pronto para pedir un compromiso más serio, si es que todo está saliendo bien con una persona que estás conociendo, siempre recibirás una respuesta afirmativa cuando veas las señales de que lo que llevan va en serio y bien encaminado hacia el futuro.

Leo (23 julio-22 agosto)

En un momento de sinceridad es probable que deslices un secreto de alguien que ha estado contándote su vida, si esto sucede en frente de tu pareja, no existe ningún problema, siempre las personas cuentan todo a la persona que tienen a su lado, si lo haces con alguien externo, entonces podrías estar cometiendo un error grave, recuerda que alguien ha confiado en ti y le estás defraudando con esta actitud.

Es un buen momento para tomar una importante decisión con respecto a dos personas por las cuales has tomado mucho cariño, ambas personas tienen cosas que las caracterizan y tienen algo especial, pero sabes que una de ellas es la que te gusta de verdad y ha tomado un lugar muy especial en tu corazón, es momento de decidir y de comunicarle a cada una la razón por la que no quieres tener algo serio con una y porque quieres atreverte a tener algo serio con la otra persona, habla siempre con la verdad.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una persona te ha estado buscando para entregarte un mensaje muy importante de alguien del pasado, es probable que no puedas recibir esto, ya que te dará un poco de tristeza y traerá muchos recuerdos a tu mente que querías olvidar, pero no dejes que esto te detenga, debes ver el mensaje, será importante que lo hagas.

Tienes la posibilidad de tener una oportunidad en los negocios el día de hoy, no dejes pasar esta oportunidad y comienza a hacer planes sobre lo que harás con lo que ganarás, solo así le darás toda la fuerza para que todo resulte de la forma mejor posible. Bebe más agua por las mañanas, es bueno para tu salud.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Recuerda siempre que las oportunidades no siempre llegan solo, por lo que si estás buscando un trabajo, es momento de buscar de manera sistemática y con mucho esfuerzo por delante. Tienes que estar un poco más presente en tu hogar, tu familia te extraña.

No esperes mucho de un compañero de trabajo el día de hoy, es probable que te defraude como otras veces y termines haciendo su parte del trabajo de nuevo, recuerda que si esto se sigue repitiendo debes hablar claro con esta persona, no puedes seguir completando y arreglando sus fallas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Recibirás un regalo de parte de una compañera de trabajo, es probable que sea alguien que te ha tomado mucho cariño, acéptalo, no tiene intenciones ocultas, se trata de alguien sincero.

En una parte muy interna tuya, todavía sigues amando a la persona que ya no está a tu lado, es probable que hoy le vuelvas a ver para una conversación final, no tengas miedo a ello, es probable que saquen muchas cosas en limpio de este encuentro, necesitan tener este momento para finiquitar las cosas de buena forma, no serán grandes amigos, pero podrán desearse lo mejor, quedarás con el corazón aliviado luego de esto.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No tienes que gastar dinero en un gimnasio para mantenerte en forma, siempre puedes salir y hacer deporte en el parque más cercano. Tienes que estar con mucha más energía por las mañanas, por lo que si tienes que hacer una rutina de ejercicios para conseguir esto, te sugiero que comiences desde hoy.

Un momento muy lindo entre tus padres y tú sucederá el día de hoy, aprovecha esto, si ellos ya no están contigo entonces es que vendrán a tu mente y les recordarás como se merecen, bebe una botella de vino con tus hermanos el día de hoy, si no tienes hermanos, entonces hazle una visita a tus padres en el lugar de descanso, será algo muy bello de hacer.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No esperes mucho antes de dar el salto a un nuevo trabajo, es probable que estés con una sensación poco agradable con el que realizas actualmente, dale una vuelta a esto y comienza desde ya a buscar un nuevo espacio donde desempeñarte, no le des más tiempo del necesario.

Comienza a hacer cambios positivos a tu vida para mejorar tu salud. No esperes más por esa oportunidad que nunca llega en el trabajo, debes comenzar a hacer tú la posibilidad de explotar lo que quieres conseguir.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Es un buen momento para compartir con otros, no tienes necesidad de salir a gastar dinero a algún lugar elegante, haz una reunión informal en tu casa y reúne a todos tus amigos. Una persona que quieres mucho está necesitando ayuda con un problema que le cuesta mucho trabajo resolver y tú puedes ayudarle de una forma muy rápida, hazle este favor el día de hoy.

El minuto más intenso del día llegará en el trabajo, donde un imprevisto podría provocar un gran problema que tendrá una difícil solución, pero con mucho ingenio podrás sortear la situación con relativa facilidad, recibirás felicitaciones por ello.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No es el momento de estar pensando en un viaje que quieres realizar, debes juntar un poco más de dinero antes de comenzar la travesía, necesitas estar muy bien física y mentalmente, aparte de la parte monetaria, es algo difícil de hacer lo que quieres realizar, prepárate bien antes de partir.

Comienzas a experimentar ciertas modificaciones en tu vida, pero no las estás tomando por miedo al fracaso, no dejes que esto te siga sucediendo, estás en este mundo para triunfar y para aprender sobre los errores, quizás ese sea el problema que tienes en este momento, a veces es bueno visitar el pasado para darse cuenta en lo que hemos fallado.

Frase del día: "Una actitud sana es contagiosa. Deja que otros se impregnen de ella" - Charles F. Glassman