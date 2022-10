5 podcasts de terror que te harán temblar de miedo este Halloween

Ya llegó una de las épocas más esperadas del año, en la que, durante un mes, no solo queremos lucir nuestros mejores disfraces para las fiestas de Halloween y sacarle más de un susto a alguien, sino también pasar miedo viendo nuestras películas favoritas o por qué no, escuchando nuestro podcast de terror preferido en las principales plataformas de streaming como Spotify.

Y es que mientras la popularidad de los podcasts aumenta año con año, el género de terror, misterio y hasta crímenes reales se han convertido en algunos de los más solicitados y escuchados por miles de usuarios a nivel mundial, y México no se ha quedado corto en este rubro.

Así que si estás buscando vivir fuertes emociones durante octubre, aquí te dejamos algunos de los mejores podcasts de terror en español que tienes que escuchar este 2022, pero ojo, debes prepárate para sentir mucho miedo.

Leyendas Legendarias

En esta lista no podía faltar el que tal vez es el podcast de terror más popular en nuestro país; incluso si no eres fan del género, seguro has escuchado sobre él en alguna ocasión. José Antonio Badía, Eduardo ‘Lolo’ Espinosa y Mario López relatan historias paranormales, crímenes reales, eventos históricos y demás con un gran sentido del humor que raya en lo absurdo, sin dejar el misterio y miedo de lado.

Diablos

Esta producción de El Heraldo Podcast narra las historias reales más escalofriantes que han aterrorizado a México y en el mundo adentrándose en la mete de los asesinos seriales más retorcidos de la historia; desde Ted Bundy, John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer, hasta el caníbal de playa del Carmen y el Asesino de Cumbres.

Relatos de la Noche

Miles de historias de historias paranormales y mitos rondan las calles de Latinoamérica, con gente que asegura haber escuchado o estar en presencia de entes que no pertenecen al plano terrenal; este podcast comparte historias de personas que aseguran haber vivido encuentros con estos personajes de leyenda con relatos que te erizan la piel.

Misterios Nocturnos

Oxclack Castro es un investigador de misterios y fenómenos paranormales en México; a través de este podcast explora los lugares más enigmáticos del país, revelando los secretos más oscuros de cada rincón que visita.

Paranormal

Fepomx se adentra en los sucesos paranormales más intrigantes en el mundo, desde OVNIS y otros misterios sobrenaturales, hasta historias de fantasmas, esoterismo y brujería que han provocado terror a comunidades enteras.