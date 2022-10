Una influencer fitness de la tercera edad da las razones por las cuales "todos deberían levantar pesas"

Una abuela fitness, que atrae a pretendientes de 18 años, aseguró que "todo el mundo debería levantar pesas" en el gimnasio en su última publicación en las redes sociales. La influencer Lesley Maxwell, de 64 años, hizo la recomendación a sus 111 mil seguidores en Instagram, quienes le contestaron favorablemente. Esa práctica es común en ella, pues la originaria de Melbourne, Australia, suele revelar su sabiduría y sus entrenamientos para apoyar a sus fans.

En su última publicación, la también modelo posó con un sujetador deportivo rosa y un conjunto de mallas sosteniendo una mancuerna y en la descripción mencionó: "Creo que todo el mundo debería aprender a hacer ejercicio: "Creo que todo el mundo debería aprender a levantar peso. Tanto hombres como mujeres. Aprender a realizar los patrones de movimiento humanos básicos con algunas pesas garantizará un cuerpo más fuerte y equilibrado".

Asegura que la gente se queja, pero no hace nada al respecto

"He conocido a muchas mujeres que se quejan de tener los tríceps blandos, pero nunca han realizado un ejercicio de pecho o de tríceps”, opinó. También mencionó que los movimientos también se deben hacer hacer de la mejor manera para obtener los mejores resultados. Los fans no tardaron en elogiar a la influencer fitness en la sección de comentarios.

Siempre comparte su conocimiento. Foto: Especial.

No recomienda el ayuno intermitente

Hace unas semanas, Lesley, quien constantemente posa en ropa deportiva, afirmó que probablemente sus seguidores se molestarían con ella, puesto que no le gusta el ayuno intermitente. "Creo que para la pérdida de peso a largo plazo y los beneficios para la salud, tenemos que entrenar con eficacia como en el entrenamiento con pesas, además de ser conscientes de nuestros macros. En lugar de basarse únicamente en las calorías”, puntualizó.

Tiene un físico increíble. Foto: Especial.

"¡Oh... y también me gustan las grasas saturadas! Es mi manera de adquirir y mantener un cuerpo fuerte, delgado y saludable. ¿Alguna pregunta?" Los fans se apresuraron a comentar y dar "me gusta" a ambas publicaciones, algunos obviamente no estuvieron de acuerdo, pero otros más aseguraron que es bueno mantenerse en un punto medio y no irse a ningún extremo, como lo hace ella.

Beneficios de ejercitarse

De acuerdo con el portal del a Organización Mundial de la Salud, las nuevas directrices recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Las estadísticas de la OMS muestran que uno de cada cuatro adultos y cuatro de cada cinco adolescentes no realizan suficiente actividad física. Se estima que, a nivel mundial, esto cuesta US$54 000 millones en atención sanitaria directa y otros US$14 000 millones por la pérdida de productividad.

La actividad física regular es fundamental para prevenir y ayudar a manejar las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, así como para reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad, disminuir el deterioro cognitivo, mejorar la memoria y potenciar la salud cerebral.

SIGUE LEYENDO...

Una chica muestra cómo es su trabajo de electricista y enloquece TikTok con su belleza

Una fanática del AC Milán roba suspiros en redes por su belleza