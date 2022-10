Una fanática del AC Milán roba suspiros en redes por su belleza

Nicole Anna, una gran aficionada del AC Milán, estuvo presente para apoyar s u equipo, que jugó ayer contra el Chelsea en la Champions League. El campeón de la Serie A recibió al equipo de Graham Potter en un choque decisivo del Grupo E, pero pese a que perdieron, la guapa seguidora se robó las miradas.

La joven de 23 años suele publicar fotos con la playera del equipo constantemente, en la actualidad tiene 47 mil seguidores en Instagram y recientemente posó en lencería fuera de San Siro en para una sesión de fotos. Parece que su jugador favorito es el lateral izquierdo Theo Hernández.

Recientemente hizo una sesión de fotos afuera del estadio de su equipo. Foto: Especial.

Festejó con todo la temporada anterior

El equipo de Stefano Pioli ganó su primer Scudetto en 11 años, y Nicole lo celebró en las calles de Milán. Es una aficionada muy fiel, que viste casi exclusivamente los colores de su equipo, incluso celebró su cumpleaños el mes pasado con una tarta gigante inspirada en el equipo.

Hasta festejó su cumpleaños con la temática del club. Foto: Especial.

Sin embargo, su fidelidad no le impidió posar junto a la influencer Alessia Aloisio, que cuenta con 140.000 seguidores en Instagram, antes del derbi milanés de esta temporada. Publicó: "Mañana es el día. Milán vs Inter, ¿quién ganará? A quien comente con el resultado exacto y el primer goleador, le enviaremos una foto súper exclusiva."

Milán cayó en la Champions League

El Chelsea se colocó líder en solitario del igualado grupo E de la Liga de Campeones después de su victoria en San Siro este martes ante el AC Milán (2-0), que jugó desde el minuto 18 de la primera parte con un hombre menos.

El conjunto inglés, después de sus dos últimas victorias, lidera la llave con siete puntos, uno más que el Salzburgo (que empató 1-1 en su visita al Dinamo de Zagreb), y tres más que el conjunto croata y los 'rossoneri', que no sumaron en el doble enfrentamiento ante el Chelsea.

El devenir del choque tomó su forma definitiva a raíz de un penal con roja directa incluida para el defensor británico Fikayo Tomori (minuto 18), quien fuese jugador de los 'Blues' temporadas atrás, luego de obstaculizar el paso a Mason Mount dentro del área.

El italiano Jorginho no perdonó desde los once metros ante el meta rumano Ciprian Tatarusanu para poner el partido de cara para el equipo dirigido por Graham Potter. El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang firmó el segundo gol visitante en el minuto 34 con un disparo raso con la diestra. Fue el segundo gol en esta Champions para el ex del FC Barcelona y la sentencia del duelo entre los dos equipos favoritos para meterse en octavos.

