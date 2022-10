Deja plantada a una novia en el altar y ella decide seguir la fiesta | Fotos

Series, películas y un sin fin de historias de comedia romántica han dejado ver cómo la novia es plantada en el altar, en muchos de esos dramas, la protagonista se entristece y huye del lugar, sin embargo, en la vida real todo es diferente y así lo demostró Kayley Stead, quien a pesar de ser abandonada por su pareja el día de su boda siguió con la fiesta sin importar nada más.

Kayley es originaria de Portmead, Swansea, Reino Unido y se está haciendo viral en las plataformas de redes sociales, así como en medios de comunicación por festejar su boda sin su pareja, pues el novio, identificado como Kallum Norton, de 21 años, no se presentó, así que la joven tomó la decisión de no desperdiciar el dinero invertido y disfrutar de la noche junto a sus familiares y amigos.

Kayley Stead se puso su vestido de novia para la fiesta IG @kayleystead2206

Así festejó la novia festeja su boda sin su pareja

De acuerdo al medio The Sun, la joven, de 27 años, había organizado su boda en Oxwich Bay Hotel, en Gower, Glamorgan, por lo que le había costado más de 13 mil dólares. El día del esperado evento, su prometido no llegó, por lo que evidentemente Stead quedó destrozada. No obstante, después se quitó las lágrimas y tomó la decisión más inesperada para muchos, seguir con los planes de boda.

“El día se convirtió en un día del que siempre estaré orgullosa. Realmente puedo mirar hacia atrás y sonreír porque siempre me recordará que no necesito el amor de otra persona para ser feliz”, contó la joven a los medios de comunicación, quienes han retomado su historia.

Sus damas de honor estuvieron junto a ella IG @kayleystead2206

En tanto, Kayley publicó e su cuenta de Instagram las fotos de su "boda" en donde se puede ver que disfrutó al máximo de la fiesta. La mujer lució el costoso vestido de novia, posó con las damas de honor, bailó con su padre y hermanos, contó el pastel y hasta recibió discursos de sus amigos, tal y como estaba planeado, pero con el cambio de que faltaba el novio.

"Desafortunadamente las cosas no salieron como planearon y terminé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda pero por suerte no estaba sola. Estaba rodeado de increíbles familiares y amigos, que se quedaron a mi lado todo el día y me levantaron cuando me caí (sin palabras, en realidad me caí) estaré eternamente agradecido por lo que hicieron", escribió en la descripción del post.

Celebró junto a sus invitados IG @kayleystead2206

"Un agradecimiento especial a @neiljonesphotography que me sugirió que me encargara para asegurar que el trabajo duro no se desperdiciara y por capturar estas hermosas fotos en una extraña ocasión. Lo que saco de esta experiencia es que en los momentos más oscuros están ahí aquellos que realmente se preocupan por ti y por suerte tengo muchos que estarán a mi lado", finalizó el escrito en el que también admitió que fue difícil publicar las imágenes porque en la plataforma había mostrado todo los preparativos.

SIGUE LEYENDO:

Mujer baila en su boda con figura de cartón de su esposo y se hace viral: "No era lo que esperábamos" | VIDEO

Maite Perroni y Andrés Tovar ¡ya tienen fecha para su boda!