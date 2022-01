Rebeldía absoluta, estos son los 3 signos del zodiaco que se destacan por llevarse mal con sus hermanos

Todos los signos del zodiaco, gracias a la influencia de los astros, tienen particulares características que definen el modo de pensar, actuar y vivir de cada uno. Algunos aspectos son más positivos que otros pero a fin de cuentas la importancia está en saber reconocer lo negativo y trabajarlo.

Para la astrología existen tres signos, específicamente, que se destacan por llevarse mal con sus hermanos. La rutina diaria genera pleitos y roces que no siempre tienen el carácter de pasajeros.

Libra: a las personas del signo de Libra nos les gusta que les impongan el cariño hacia otra persona; les gusta sentirlo naturalmente. Si es algo obligatorio, sentirán un rechazo primero que deberán dejar de lado si es necesario que sí o sí se lleven bien con la otra persona. Por otra parte si logra entendimiento con alguien, será su principal compañero y camarada.

Escorpio: las personas bajo este signo tienden a tener relaciones complicadas. Son muy categóricas además: aman u odian, no tienen términos medios. En caso del primer término, exigen completa lealtad, y si eso no se da su molestia alcanzará grandes niveles. Igualmente cuando se llevan bien, muestran su costado más amable y amoroso.

Acuario: los acuarianos son muy independientes. Si tienen que llevarse mal o bien con alguien lo hacen porque les sale natural, no van a obligarse a nada. El costado bueno de esta honestidad es que no entrará en tantas discusiones, solo ignorará a quien no quiere, evitando grandes conflictos.