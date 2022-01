Fer Gay y Nuria Ocampo darán respuestas en PTPT: Preguntas Tontas Para Tontos

“En realidad siempre quise ser futbolista y la vida me llevó a conducir. Cuando comencé me di cuenta que quería hacer eso para siempre”, comenzó a platicarnos Fer Gay. Con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, ahora estrena un podcast.

"Cuando dejé de jugar futbol, mi idea era hacer algo que estuviera relacionado, me metí a estudiar periodismo y me dijeron que ahí era 'más fácil'; llegar a hacer un proyecto que estuviera relacionado con los deportes" narró, "nunca tuve en mi cabeza la idea de ser conductor, siempre tuve sueños y quise cumplir mis metas, pero nunca relacionadas con la fama o algo similar".

Fue entonces que Gay comenzó su carrera y pasión. “Seguí jugando, pero mi papá me decía que tenía que entrar a estudiar, y yo ya no estaba jugando con la disciplina que se necesita para lograr un nivel profesional. Entonces decidí dedicarme a estudiar en la

escuela Carlos Septién García", nos contó.

LA DUPLA

“Nuria y yo nos conocimos en redes sociales y se me hacía muy chistosa, entonces nos empezamos a seguir y nos hicimos muy buenos amigos. Le dije que teníamos muy buena química y que empezáramos un podcast. Un día nos juntamos, comenzamos a platicar y lo grabamos. Llevamos tiempo trabajando juntos, no lo veo como trabajo, sino como un hobby donde me puedo sentar a platicar con una amiga de diferentes temas. El podcast que estamos haciendo aquí en El Heraldo Podcast fue transmutando. Lo empezamos ella y yo, luego se unió un amigo a producir y poco a poco creció” platicó Gay sobre el arranque de PTPT: Preguntas tontas para todos.

Capítulos como "¿Por qué me tiembla el ojo?", "¿Cómo saber si mi gato es feliz'" o "¿Cómo saber si alguien es bruja?" se desarrollan en el proyecto, junto con un equipo de producción. Y aunque no podría seleccionar uno como su favorito, el entretenedor nos comentó: “Podría elegir el de '¿En qué momento sabes que te gusta alguien?', hay mucha tela de dónde cortar y es un tema que nos une a todos los seres humanos. A todos en algún momento nos ha gustado alguien, y es una pregunta que seguramente muchos se hacen, creo que por eso fue muy divertido”.

Fer Gay disfruta mucho conducir, también tiene un programa de radio donde resalta su espontaniedad. Su podcast PTP Preguntas tontas para todos lo puedes oír en plataformas como Spotify, Amazon Music, Deezer, Acast, Stitcher, entre otros.

"Tiene dos cosas especiales, la primera es que lo hacemos un par de tontos, Nuria y yo. Lo segundo es que son dos amigos que ni se gustan ni nada, pero platican de temas muy generales que luego es difícil que un hombre y una mujer hablen tan abiertamente. Otra es la libertad con la cual podemos hacer nuestro trabajo y decir lo que queremos, con el apoyo de una empresa. Seguro todos se han preguntado este tipo de cosas y nos dedicamos a tratar de resolver esta información", nos aseguró Fer Gay.

CONOCE AL CONDUCTOR:

¿Cuál ha sido tu fracaso más grande y qué aprendiste?

Una relación que tuve fue un fracaso, y justo aprendí qué es lo que quiero y qué no. Eso me sirvió para la relación increíble que tengo ahorita.

¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo de la infancia?

Ir al futbol con mi papá y mi hermano.

¿Por qué te gustaría ser recordado?

Porque en algún momento en tu vida te hice reír.

¿Cuál ha sido el mejor complemento que te han dado?

Que soy muy buen amigo.

¿Cómo describiría tu familia lo que haces?

Que soy un apasionado y que me divierto en lo que hago.

¿Cuál es el mejor trabajo que has tenido?

Tuve la suerte de ir a cubrir unos Juegos Olímpicos.

¿Cuáles han sido las personas que más han influido en tu vida?

Mi papá, El Capi Pérez, y en general mis amigos.

POR BEGOÑA COSIO

FOTOS: JDS AGENCIA

MAAZ