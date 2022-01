Extingamos a la Mujer Maravilla con 'Perfectamente Imperfecta' de Kalinda Kano

Es mujer, madre, esposa, emprendedora y conductora. Todo a la vez. Kalinda incursiona como autora con su publicación.

Uno de los temas más frecuentes cuando se habla de salud mental es el estrés; la autora nos desarrolló: "Lo primero fue darme cuenta qué es lo que me lo estaba causando. En el libro comparto un ejercicio que se trata de hacer una lista de tus actividades diarias e irlas calificando del uno al 10, según el estrés que te generan, y después de eso decidir cuáles son absolutamente necesarias y cuáles podrías eliminar de tu vida. El chiste es analizar tu vida y decidir cómo la puedes acomodar mejor y qué límites puedes poner para no sentirte tan agobiada".

Kano narró el momento de quiebre, mucho antes de que naciera el libro, pues se sintió saturada, “Intentaba hacer demasiadas cosas al mismo tiempo: ser la mejor mamá que podía, tener una carrera en televisión, ser una esposa ejemplar, cocinar saludable, hacer ejercicio, estar a la moda, tener vida social y viajar, entonces naturalmente me troné"; comentó.

"Tiempo después, Karina Macías, editora de Editorial Planeta se acercó a mí con la propuesta de dar forma a todas las herramientas que había aprendido, para así hacer este libro, con la esperanza de que pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que yo estuve”, nos platicó la autora de Perfectamente imperfecta.

Nos aseguró que para mantener un equilibrio, se centra en “no exigirme tanto. En este punto de mi vida ya me conozco, sé que siempre voy a intentar hacer lo mejor posible en todo lo que se me presenta, pero también sé que tratar de atender a todo al mismo tiempo no es sostenible, entonces elijo prioridades, y me enfoco en unas cuantas cosas a la vez, aunque eso signifique que 'descuido' lo demás”, nos aconsejó.

Además, cuenta con unos cursos sobre bienestar que puedes encontrar en su página web. Hablamos con la coach sobre las exigencias en los distintos roles femeninos, Kano lo atribuye al contexto social, en el cual a la mujer se le exige mucho más que al hombre.

"Muchas estamos atoradas en un limbo entre tratar de ser 'modernas' profesionistas, y al mismo tiempo las mujeres o mamás 'ideales', y el hecho de que ahora con las redes sociales tendemos a comparar nuestras vidas a las de todas las demás (que no son muy ciertas, por cierto)".

Encaminarte para un vida plena y en bienestar no es fácil, pero Kalinda nos alienta. “Hacer al menos una cosa al día que te haga feliz, puede ser algo importante, como ir a una clase de baile con tu amiga o atacarse de la risa, pero también puede ser algo simple, como ver a los pájaros por la ventana. Yo por ejemplo me como un cuadrito de chocolate después de cada una de mis comidas (incluso en el desayuno), y eso me causa una chispita de gozo. Es importante tener muy presente que venimos a esta vida a disfrutar, no solamente a ser esclavas de la rutina, atender deadlines o cumplir con las expectativas de los demás”, finalizó.

*Encuentra más sobre la autora en su página kalindakano.com.

* Ella se especializa en bienestar y belleza integral.

*Fue conductora de televisión, en programas musicales.

POR BEGOÑA COSIO

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ