Disfrutan pelear, estos son los 3 signos del zodiaco que se destacan por su mal carácter

Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas y el modo de pensar, actuar y vivir de cada uno está influenciado por la energía de los astros. Algunos aspectos son más positivos que otros pero a fin de cuentas la importancia está en saber reconocer lo negativo y trabajarlo.

Para la astrología existen tres signos, específicamente, que se destacan por su mal carácter. Estas personas tienen una gran predisposición a discutir cuando algo no les gusta. Generan conflicto si no están de acuerdo con una situación que no les parece justa o simplemente cuando les molesta una opinión opuesta.

Géminis: las personas del signo de Géminis son las mejores en el arte del habla y la comunicación. Es por ello que, cuando se encuentran en una discusión, muy probablemente salgan bien parados de la misma porque saben qué palabra justa utilizar y qué argumentar para dejar a su contrincante fuera de lugar, desconcertado. Son muy seguros en este aspecto y no se dejan intimidar.

Cáncer: las personas bajo este signo se caracterizan por su gran sensibilidad. Por eso, no es que les agrade meterse en discusiones pero, si los hieres en una conversación, pueden llegar a reaccionar de una manera muy fuerte y generar un gran conflicto. Van en defensa propia con todo el arsenal que tengan a disposición. Si no quieres discutir con un Cáncer, sé muy amable y él será un encanto contigo sin necesidad de problemas.

Leo: los Leo tienen el sello de sentir de una manera muy intensa. Pueden amarte u odiarte, no conocen mucho de los grises. Esto los lleva a ser grandes discutidores; si algo no les gusta van a pelear a muerte para que eso cambie. Nunca es conveniente tener a un Leo en contra porque son muy duros y no darán el brazo a torcer.