Harry Styles en CDMX: Así reaccionaron los fans al "Sold Out" del ex One Direction en el Foro Sol

México es un país demasiado pasional y más si se refiere a artistas internacionales, ya que los fanáticos son capaces de hacer cualquier cosa para adquirir sus boletos.

Ante este contexto, hoy se dio a conocer que Harry Styles, el ex integrante de One Direction, vendió todos los boletos de su próxima presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El intérprete de "Sing of the Times" se estará presentando en el recinto capitalino el próximo 25 de noviembre de 2022. En un poster que está circulando en redes se aprecia que la fecha ya es "Sold Out".

Cabe recordar que en 2020 Harry Styles iniciaría su gira en México a partir del 29 de septiembre en Monterrey, seguido del primero de octubre en Guadalajara y el 3 de octubre en la CDMX; sin embargo, por la emergencia sanitaria las fechas se pospusieron por más de un año. Afortunadamente esta mañana el intérprete de "Falling" dio una gran sorpresa a sus millones de fans.

Reacciones de los fanáticos

Recuerda que si fuiste de las personas afortunadas que compró sus boletos desde la primera vez que salieron a la venta, aún los puedes usar para la gira LOT en México de 2022.

Y según advirtió Ocesa, "los boletos adquiridos inicialmente siguen siendo válidos y no será necesario realizar algún cambio". Por ahora sólo queda esperar la llegada de noviembre para disfrutar, reír, bailar y lucir hermosos looks para los conciertos de Harry Styles.

Por otro lado, algunos fanáticos comenzaron a reaccionar y pedir que abran otra fecha en la CDMX luego del "Sold Out".

