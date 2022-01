When We Were Young: 10 canciones de My Chemical Romance, AFI y Paramore para ponerte bien emo

When We Were Young será un festival de música punk y emo de principios de los años dos mil que pretende revivir las mejores épocas de los millenials. Se llevará a cabo este 22 de octubre en Las Vegas, Nevada.

La develación del cartel de When We Were Young, tomó por sorpresa a los usuarios de redes sociales. Y no es para menos, el line up está conformado por bandas como Paramore, My Chemical Romance o Avril Lavigne, que marcaron la época emo y punk de los dosmiles. Este festival es como un sueño hecho realidad para los millenials que crecieron escuchando esta música.

Por primera vez, más de veinte bandas representativas del género emo, estarán juntas en un festival; y en este 2022 es una de las mejores noticias que los fans han recibido tras más de dos años de pandemia.

La preventa para el evento empieza este viernes 21 de enero; los fans se pueden registrar en el sitio oficial del festival We Were Young, y según las redes sociales, el precio de entrada será de 19.99 dólares; aproximadamente 408 pesos mexicanos.

¿Cuál es el line up de When We Were Young?

My Chemical Romance y Paramore encabezan el cartel. Seguidos de AFI, Avril Lavigne, Jimmy Eat World, A Day To Remember, The Linda Lindas, TV Girl, Boys Like Girls, We The Kings, entre otros.

Estas son 10 canciones para recordar y ponerse a tono con el festival. My Chemical Romance, AFI y Paramore son tres bandas que marcaron una gran influencia en el género emo y punk rock, y estas melodías son las más emblemáticas de estas bandas:

AFI

Su nombre son las siglas de A Fire Inside. Esta banda originaria de California, Estados Unidos, irrumpió en la escena musical en 1991, pero no fue hasta principios de los dos mil, que la banda liderada por Davey Havok alcanzó el éxito. En el 2003 lanzan su álbum "Sing The Sorrow" y se convierten en una delas principales bandas de hardcore punk gracias a la potente voz de Davey.

"Sing The Sorrow" es uno de los discos clásicos del emo, y estas son sus canciones imperdibles:

PARAMORE

Esta banda de Tennessee, Estados Unidos se formó en 2004. El grupo liderado por la vocalista Hayley Williams tocaba en fiestas y bares pequeños. Con el lanzamiento de su disco Riot! en 2006, la banda de punk comenzó a tener notoriedad. El cabello rojo de su vocalista fue copiado por millones de fans alrededor del mundo. En esos años, fue Hayley quien marcó las tendencias femeninas del momento, gracias a su estilo grunge.

MY CHEMICAL ROMANCE

My Chemical Romance nació en 2001 en Estados Unidos. Con su disco "The Black Parade" en 2006, lograron el éxito internacional y se colocaron como una de las bandas emo punk favoritas de los adolescentes.

"Helena" sigue siendo una de las canciones más famosas de la banda. El peinado y maquillaje de su vocalista Gerard Way, sin duda marcó tendencia entre los jóvenes que tomaron el cabello largo y oscuro y el delineador negro como su identidad.