Perrito bailarín conquista TikTok, es lo mejor que verás hoy | VIDEO

TikTok es una de las redes sociales donde la gente sube infinidad de videos, desde trends hasta momentos que le harán el día a cualquiera. En esta ocasión vamos a presentar uno de los videos más bonitos y alegres que verás este día. Se trata de un perrito que está disfrutando de la vida al ritmo de la música.

Entre los videos más vistos en Internet se encuentran los de los gatos y perros haciendo cosas, pues este no fue la excepción, ya que de inmediato se hizo con los corazones de la gente. Se tiene que decir que no es fácil ver a un perrito bailando en dos patas junto a una reja.

El clip se compartió en la cuenta Luzondraxprx, donde la gente no dudó en reaccionar a tan alegre momento. El perro se encuentra parado con dos patas en el suelo y las otras dos arriba de una llanta. Lo increíble fue que durante este momento se encontraba “moviendo las caderas”. Al ver esto, el dueño de la cuenta decidió incluirle una música de fondo para ambientar el momento.

La reacción en redes sociales

El video lo compartieron hace seis días, mismo donde ya cuenta con 7.8 millones de likes, más de 1 millón de compartidas y cerca de 80 mil comentarios, donde la gente no dudó en reconocer que era un momento increíble digno de compartir con sus amigos para poder ver y alegrar el día de cualquiera.

“Lo amo, sería hilarante con la canción “hit it, hit it get it get it girl” de fondo”. “Yo en la esquina de la disco buscando con quien balar jajajaja”. “Ese si es un verdadero perreo intenso”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Al final del día nadie se puede negar a disfrutar de un perrito bailando, más si lo hace así de sexy como fue el caso de este animal blanco con negro que podría dejar más videos como este si le vuelven a poner canciones en un momento alegre de su día.

