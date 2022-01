CEREMONIA 2022: El cartel más esperado está de regreso; este es el LINE UP COMPLETO

Tras casi 3 años de ausencia debido a la pandemia de Covid-19, el Festival Ceremonia por fin regresa este 2022. A través de sus redes sociales, dieron a conocer que este 2 de abril será la fecha oficial del evento y la sede esta vez será el Parque Bicentenario ubicado en la CDMX.

Este es el cartel con el line up completo para el Ceremonia 2022

En una transmisión en vivo a través de Twitch, se reveló la lista de artistas que encabezan el Festival Ceremonia 2022; entre los que están:

A$AP Rocky, Nathy Peluso, Tainy, Natanael Cano, Arca, Nicki Nicole, Tokischa, Snow Tha Product y Shy Girl forman parte del Festival Ceremonia 2022. Además, se dio a conocer que hay actos sorpresa por anunciar.

Usuarios de redes sociales no reaccionaron de forma favorable al esperado anuncio y expresaron su inconformidad con un cartel que hasta consideraron "un insulto"; pues en ediciones anteriores, el Ceremonia se había lucido con artistas de lujo como Massive Attack, Rosalía, The Chemical Brothers, Aphex Twin, Julian Casablancas y Tyler The Creator.

Sin embargo, habrá que esperar el anuncio de los invitados sorpresa; tal vez Ceremonia vuelva a brillar como en su última edición del 2019 en el Centro Dinámico Pegaso.

¿Dónde está el Parque Bicentenario CDMX?

La nueva sede del Festival Ceremonia 2022, el Parque Bicentenario se ubica en Av. 5 de Mayo #290, en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Este es el mapa del lugar: