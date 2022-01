Impactante video muestra un OVNI en forma de triángulo volando junto a la Estación Espacial Internacional

Una de las cámaras de videovigilancia de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) captó el momento en que un Objeto Volador No Identificado (OVNI) vuela en uno de sus costados. Las imágenes han causado revuelo en las redes sociales donde algunos teóricos de la conspiración piden a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que “diga la verdad”.

El video de tres minutos de duración fue compartido por el seguidor del fenómeno OVNI, Scott C. Waring quien asegura que el clip fue tomado de una grabación hecha el pasado 28 de diciembre donde se ve a un objeto con forma de triángulo permanecer junto a una de las celdas solares de la Estación que aparece y desaparece a simple vista.

Lo anterior podría significar que el OVNI viaja a la misma velocidad que la Estación Espacial o que incluso está más lejos de lo que se piensa. En el video, Waring sugiere que el OVNI se trata de un modelo TR3B, algún tipo de nave triangular que de pronto se aprecia más claro en medio de la oscuridad del espacio exterior.

“Eso me parece una nave extraterrestre triangular. Es una locura, está justo ahí en la cámara”, señala el sorprendido Scott Waring quien supone que la luz es parte de los rayos del Sol que rebotan en la nave espacial que provoca que haya una reflexión por intervalos rápidos que hacen una efecto óptico que hace desaparecer al OVNI.

Al momento, el video de tres minutos ha sido visto más de 16 mil veces, donde algunos usuarios en YouTube afirman que la humanidad no solo está tratando con seres extraterrestres, también trata con seres interdimensionales y seres extradimensionales. Mientras otro cuestiona a Scott si no estaba preocupado que el “fascinante video” no haya sido visto por muchas personas.

El Pentágono publica nuevas clasificaciones y archivos OVNI

A mediados del año 2021, el Pentágono publicó un reporte para comprender sus archivos OVNI a través de la publicación Evaluación Preliminar del Fenómeno Aéreo No Identificado (Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena).

En nueve cuartillas, el documento del Pentágono señala las hipótesis y posibles riesgos que ha encontrado en sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI. Sin embargo, el informe solo abarca los incidentes presentados entre noviembre de 2004 hasta marzo de 202.

En dicho informe se presenta la nueva clasificación de los OVNIs que agrupó en las categorías: Desorden en el aire, Fenómenos Atmosféricos Naturales, Programas de desarrollo industrial estadounidenses, Sistemas de Adversarios Extranjeros, y Otros.

