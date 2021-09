¿Las quesadillas van con o sin queso? Esto dice la RAE

Sin lugar a dudas las quesadillas son uno de los platillos más importantes de México, pues son muy ricas y fáciles de encontrar.

Sin embargo, pese a que parece que el sabor de las quesadillas a los mexicanos unen, hay algo ellas que también nos separa, pues no todos están de acuerdo en que si las quecas llevan queso o no.

Este es un debate que tiene muchos años y que tomó relevancia gracias a las redes sociales, por lo ahora nos acercamos a revisar la definición que le dio la Real Academia de la Lengua Española (RAE) a este manjar mexicano.

¿Las quesadillas llevan queso?

De acuerdo con los mexicanos que viven en los estados del norte todas las quesadillas deben llevar queso, bajo el argumento que en el mismo origen de la palabra hace referencia al queso, por lo que una quesadilla con queso es redundante.

Sin embargo en la Ciudad de México y sus alrededores, se pregunta al preguntar una quesadillas si está llevara o no queso. Los capitalinos dicen que las quesadillas llevan un relleno de guisado y se toma en cuenta que no tienen queso si no se pide antes,

Esto dice la RAE

Según la definición de la RAE, una quesadilla es una tortilla de maíz o de trigo doblada por la mitad, rellena de queso o con otros ingredientes.

Tras esta definición podemos decir que ambos conceptos son válidos, pues en el norte de México llevan queso siempre y en el centro de la nación las puedes pedir con o sin queso.