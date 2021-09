Juan Carlos Rueda, el estudiante mexicano que cursará su doctorado en Universidad de Cambridge

Desde la preparatoria me gustó toda esa parte de la biología sintética y la genética, entonces participé en competencias, en proyectos de investigación y llegó un momento en que me pregunté ‘qué sigue’, y me acordé que en un curso que hice en la Universidad de Cambridge me enteré de la beca, entonces apliqué y la obtuve”, comentó el joven Juan Carlos Rueda, estudiante mexicano que cursará su doctorado en la prestigiosa institución educativa de Reino Unido.

El año pasado, Rueda se graduó de la carrera de Ingeniería en Biotecnología del Tec de Monterrey Campus Edomex, pero como una de sus metas es ser un investigador de la genética, decidió buscar un posgrado, “leyendo artículos científicos encontré que en esa universidad hay un doctor que se especializa en la Regulación Genética, por RNA, que es algo que me interesa mucho”, detalló Juan Carlos, quien este año es el único mexicano en ganar la beca.

El estudiante pasó un proceso complicado durante la selección, pero aseguró que lo más importante fue cuando tuvo que demostrar el compromiso que tiene para mejorar la vida de las personas, además de justificar cómo sus estudios van a tener tener un impacto en el mundo.

“Lo que les dije fue que me veo en un futuro, cuando termine el doctorado, como un investigador líder en esta área, y que no sólo quiero que lo que haga se quede en el laboratorio, para que un día puedan ayudar a pacientes que necesitan los tratamientos”, dijo.

Rueda aseguró que uno de sus objetivos es estudiar el cáncer, “me interesa porque es una enfermedad compleja, porque a diferencia de la mayoría de las que conocemos no hay una cura definida, ni una causa, se puede causar por varias cosas, se puede tratar de varias maneras, pero no lo que le funcione a una persona le va a servir a otra, porque depende de la constitución genética de cada uno, por eso se necesita el desarrollo de una nueva técnica llamada medicina personalizada”.

Y agregó, “ por eso quiero estudiar el cáncer de cerebro, porque es bastante mortífero, sólo el 5 por ciento de los pacientes sobrevive cinco años después de que se le diagnosticó”.

Me han apoyado mucho, les gusta que tenga estos intereses, la forma en cómo desarrollé mi carrera".

