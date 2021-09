9/11: ¿Por qué muchas parejas de Estados Unidos decidieron casarse el sábado 11 de septiembre?

Se acerca el 11 de septiembre, y hablar sobre esa fecha en Estados Unidos es recordar uno de los episodios más tristes en la historia del país del norte. Este 2021 se cumplen 20 años del cruento ataque terrorista a las Torres Gemelas perpetrado por la red yihadista Al Qaeda que dejó casi tres mil muertos, 25 mil heridos y al menos 24 personas desaparecidas.

Como cada año, habrá una ceremonia para honrar a las víctimas de uno de los peores atentados en la historia del mundo moderno. Sin embargo, este año será diferente, en primer lugar porque se trata del 20 aniversario, pero también se da en medio de una tensión mundial que se vive a raíz de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, país que el Ejército ocupó justamente en 2001 a raíz del ataque terrorista.

En el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas, que albergaban el imponente World Trade Center de Nueva York, actualmente se encuentra el Monumento Nacional y Museo al 11-S (National September 11 Memorial & Museum), el cual cuenta con 88 luces que al encenderse formar dos enormes columnas azules; además, está rodeado por un pequeño bosque y el recinto cultural exhibe más de 10 mil objetos entre los que destacan fotografías, material recuperado de los escombros y hasta el traje del soldado que asesinó a Osama bin Laden, terrorista que orquestó el ataque.

Homenaje de 2020 a las víctimas del atentado terrorista. Foto: Museo del 11-S

Obviamente, en la llamada "Zona Cero" también hay placas con los nombres de las víctimas del ataque de 11 de septiembre de 2001, pero también de los afectados por otro atentado en el WTC de Manhattan en 1993, cuyo memorial quedó destruido tras los hechos de hace 20 años.

¿Es correcto hacer una fiesta el 11S?

El 11 de septiembre es una herida que jamás cerrará para los estadounidenses, por lo que es considerada una fecha solemne y de luto nacional en honor de las miles de víctimas directas e indirectas que dejaron los ataques perpetrados por Al Qaeda. Sin embargo, este 2021, cuando se cumplen 20 años de los lamentables hechos, muchas parejas han revelado que se casarán ese día y, contrario a lo que podría pensarse, no han recibido críticas por haber elegido esa fecha.

Tal es el caso de Christine, una joven que publicó en el popular blog Wedding Wire, que se encontraba realmente aturdida porque había tenido que reagendar su boda para el sábado 11 de septiembre. "¿Creen que sea demasiado? ¿Sería una falta de respeto con mis invitados trasladarlo a esa fecha?", preguntó la joven, evidentemente considerando la importancia de es fecha para todos los estadounidenses.

Muchas novias están preocupadas porque su boda será el 11S y no quieren ofender la memoria de las víctimas. Foto: Pexels

La mayoría de los comentarios, provenientes de mujeres que organizan bodas o que están por contraer nupcias también, fueron positivos. Algunas le dijeron que era una fecha triste, pero que no por ello el mundo debía detenerse; una joven llamada le escribió que aunque la tragedia que sucedió ese día nunca será olvidada, no consideraba que celebrar el amor y comenzar una vida junto a alguien ese día la convirtiera en una persona irrespetuosa.

"Creo que la gente siempre está buscando buenos recuerdos para tener en los días que se destacan como aniversarios de eventos sombríos, por lo que no dudaría en celebrar una boda en esta fecha a menos que sepa que los invitados han perdido a un ser querido durante los ataques del 11 de septiembre", le comentó otra usuaria llamad Brandi.

¿Por qué se casarán el sábado 11 de septiembre?

Además, la sorpresa de Christine fue mayor al enterarse en el popular blog de bodas que su caso no es el único, pues muchas jóvenes que tuvieron que reagendar su enlace matrimonial debido a la pandemia de Covid-19, también eligieron el sábado 11 de septiembre para que fuera su día de ensueño.

Parecería que la decisión de casarse el 11S tiene un motivo sentimental o hasta de homenaje por los 20 años del aniversario, pero lo cierto es que hay también otros motivos detrás: The New York Times recogió los testimonios de novias en vísperas de casarse, así como de orgaizadores de bodas, y una de las razones por las que las parejas se casarán ese día es que era uno de los pocos disponibles ya para reagendar eventos.

Y es que es importante recordar que el mundo prácticamente lleva más de año y medio confinado debido a la pandemia de Covid-19, por lo que millones de eventos tuvieron que ser cancelados para evitar congregaciones, y sin duda las fiestas y reuniones familiares fueron de las más afectadas por el cierre de actividades.

Muchas bodas se tuvieron que reagendar debido a la pandemia. Foto: Pinterest

Las bodas que estaban programadas para todo 2020 prácticamente tuvieron que ser reagendadas para este año, y entonces fue que muchas parejas encontraron que el sábado 11 de septiembre era de los pocos días disponibles para hacer, posiblemente sí, porque se trataba del 20 aniversario del ataque a las Torres Gemelas.

El Times relata que algunas novias sí han recibido una mueca de desaprobación al entregar las invitaciones fechadas para el 11S, pero han sido las menos, y no han sido señaladas por elegir ese día para su enlace. Incluso una de ellas contó al medio que planea guardar un minuto de silencio y ofrecer una oración en honor a las víctimas del fatal atentado de hace 20 años.

Con información de The New York Times y New York Post