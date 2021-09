Tiktoker jamás había usado un puente peatonal, comparte su experiencia y recibe CRÍTICAS

Durante los últimos días, un video de TikTok se adueñó de la conversación en plataformas digitales y es que las declaraciones realizadas por Frida escandalizaron a la sociedad a nivel nacional. La originaria de Torreón, Coahuila, a través de su perfil en la aplicación de videos cortos, confesó que jamás había usado un puente peatonal, por lo que decidió inmortalizar su experiencia y publicarla.

Con el cielo oscuro, el cubrebocas debajo de la boca, seriedad en el rostro y una de sus amigas acompañándola, Frida decidió dirigirse a la cámara y sincerarse con sus seguidores. "Estoy bien emocionada porque es la primera vez que camino por un puente peatonal". La declaración ocasionó una breve risa en la tiktoker y su acompañante. Como si se tratara de un vlog más, Frida decidió contar que se dirigían a la feria.

"Como que llega más el aire", dijo. Foto: TikTok @fridssbarba

¿Cómo fue su experiencia?

De acuerdo con su propia narración, la experiencia fue "muy padre", pues metros arriba del suelo ella tenía la sensación de recibir mucho más aire. Del mismo modo, entre las ventajas que destacó fue que se podía apreciar la hermosura de Torreón, por lo que mostró la gran avenida que estaba cruzando en ese momento. Como parte de las tendencias de TikTok, la creadora de contenido comenzó a interpretar la canción "Le festin", misma que forma parte de la banda sonora de la película "Ratatouille".

El video fue compartido por Frida hace cuatro días y se viralizó enseguida, pues actualmente acumula más de 41 mil likes. Como parte del furor que esto ocasionó en plataformas digitales, diferentes medios de comunicación a nivel nacional retomaron la noticia, por lo que ella se dedicó a compartir las notas y tuits en donde su caso aparecía para realizar otro TikTok, en donde se muestra orgullosa de haberlo logrado.

Internet responde

Tras ser catalogada como "withexican", Frida solicitó no ser llamada de ese modo, pues no era su culpa jamás haberse subido a un puente peatonal. Sin embargo, la comunidad en TikTok hizo caso omiso de sus peticiones y comenzó a atacarla diciéndole que era una mujer blanca y llena de privilegios que vivía en una burbuja. Por su parte, la gente de Torreón comenzó a justificarla, pero también a decir que no todas las personas que habitaban la ciudad eran así.