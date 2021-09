Niño de 12 años perdió a sus amigos tras confesar que es gay; así fue su fiesta de cumpleaños

Brody Neville, un niño con 12 años recién cumplidos, perdió a todos sus amigos después de declararse gay, razón por la que no tenía muchos ánimos de celebrar su cumpleaños. La historia fue narrada por su madre Leah O'Donnell, quien aseguró que el niño no deseaba hacer una gran fiesta y consideró su cumpleaños como un día muy triste. De acuerdo con Leah, cuando interrogó a Brody respecto a la forma en la que deseaba conmemorar su aniversario, él se quebró en llanto y dijo que no tenía amigos, por lo que ninguna persona aparecería para pasar el día con él.

Con el corazón roto por la confesión de su hijo, Leah hizo un llamado a la comunidad para que las personas interesadas acudieran a darle amor a su hijo y demostrarle que no estaba solo. La madre del niño publicó la convocatoria en Facebook y, a pesar de la incertidumbre que implicaba organizar un evento de ese modo, resultó de la mejor manera. Una multitud de personas extrañas acudió al parque ubicado en el noroeste de Calgary para participar en la fiesta temática de arcoíris.

Brody Neville no esperó jamás encontrar a tantas personas en el lugar. Foto: CBC News

"Es el mejor cumpleaños de todos"

Después de que la madre pidiera apoyo para su hijo de 12 años, la respuesta fue más que abrumadora. Docenas de amigos, familiares, personas desconocidas y drag queens acudieron a la cita para celebrar la vida de Brody al ritmo de "Born This Way", canción interpretada por Lady Gaga. De acuerdo con el testimonio de Brody, quien fue entrevistado por CBC News, jamás imaginó que su fiesta de cumpleaños sería tan maravillosa.

Cuando el niño observó a todas las personas reunidas en el parque cerca de Ranchlands Community Center, pensó que era una cantidad inusual esperando a que el camión de helados llegara. Una vez que se enteró de que él era el invitado de honor, no pudo contener las lágrimas de la emoción y la felicidad, por lo que envolvió a su madre en un gran abrazo. Una vez al centro del campo, Brody agradeció a todas las personas que acudieron por darle el mejor cumpleaños de todos y el mejor día de toda su vida.

La multitud se reunió respetando los protocolos de sanidad ante la pandemia por Covid-19. Foto: CBC News

Una comunidad de apoyo

Conmovida por la respuesta de la sociedad, la madre de Brody aseguró que esa era una excelente oportunidad para demostrarle a su hijo que estaba rodeada de una comunidad de apoyo que lo protegería del bullying y la discriminación de la que estaba siendo víctima. Por su parte, la drag queen Avanna Kedvra aseguró que no podía imaginarse lo difícil que fue para Neville "salir del clóset", pues es una situación ridícula que un niño de 12 años, en pleno 2021, no pueda ser quien es realmente.

Al igual que la drag queen, las personas que acudieron al evento destacaron la valentía de Brody por enfrentarse a todas las adversidades y su fortaleza para seguir disfrutando de momentos como el ocurrido durante su cumpleaños con tanta alegría. La comunidad se dijo inspirada por la solidaridad que mostró cada persona al acudir a la convocatoria e, incluso, hubo personas que aseguraron haber recuperado la fe en la humanidad.