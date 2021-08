Joven denuncia que le impidieron subir al transporte público por ir “muy escotada”

En España el caso de una joven ha causado gran revuelo en redes sociales, pues denunció haber sido víctima de discriminación debido a que no le fue permitido abordar un autobús de transporte público debido a que iba “muy escotada”.

Los hechos sucedieron en Valencia, España, el pasado sábado cuando al joven de nombre Cristina Durán quería abordar un autobús y le fue impedido por el conductor quien argumentó que se debía a que iba “escotada y podía ofender a los demás pasajeros”.

Te puede interesar: Tiktoker recibe playera gratis en Disney World por llevar "blusa muy escotada" | VIDEO

La joven de inmediato compartió lo sucedido en su cuenta de Twitter, donde ya cuenta con poco más de 5 mil reacciones y más de mil comentarios en los que se desató un debate sobre la prenda que usaba, pues algunos señalaron que podía ser confundida con ropa interior.

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros 2 autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, escribió la joven compartiendo una foto de la prensa que usaba en ese momento.

Joven desata debate por prenda de vestir

Tras lo sucedido la empresa de autobuses se puso en contacto con la joven para poder dar seguimiento a lo que pasó, además de que lamentaron la mala experiencia que tuvo a bordo de uno de sus vehículos de transporte.

Aunque los comentarios no se hicieron esperar desatando un debate entre los internautas entre aquellos que no dudaron en apoyar a la joven indicando que se trata de una prenda que ella eligió y debe ser respetada para poder vestirla con seguridad y confianza.

Te puede interesar: Twitch modifica sus reglas e impone un nuevo código de vestimenta; "imágenes deben ser apropiadas para el público"

Mientras que otros usuarios en redes sociales aseguraron que la prenda bien podía ser confundida con ropa interior y por ello le habría sido negada la entrenada al autobús. Algunos destacaron algunas de las reglas que deben seguir los conductores según lo indican las autoridades.

En el reglamento del transporte en aquella ciudad, citado por algunos de los usuarios, no se indica que hay alguna norma sobre el código de vestimenta para pasajeros, por lo que lo sucedido con la joven podría ser una medida tomada por el conductor y no en nombre de la empresa.