Frase mexicana: "No te rajes", descubre el origen y significado de esta expresión

Las frases mexicanas son tan variadas como el propio lenguaje, existe una gran cantidad de expresiones que son usadas en el lenguaje coloquial desde hace muchos años, sin embargo en ocasiones se desconoce el origen o significado de la misma, como pasa con "No te rajes".

Expresiones como la mencionada anteriormente son complicadas al momento de intentar traducirlas de forma literal, pues se trata de frases que están relacionadas con otro contexto, por eso al utilizarlas en una conversación con alguien que desconoce la lengua es complicado que lo entienda.

¿Cuál es el origen de la expresión "No te rajes"?

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española el verbo rajar tiene entre sus significados "volverse atrás, acobardarse o desistir de algo a última hora", también se refiere a "hablar mal de alguien o desacreditarlo".

Con respecto a la frase "No te rajes" existen diversas teorías que se han dado a conocer en internet. Algunos afirman que proviene de la expresión ¡Ay Jalisco no te rajes!, la cual de acuerdo al sitio Zona Guadalajara, surgió en la época de la Guerra Cristera, y era utilizada por los guerrilleros cuando se enfrentaban ante una situación de miedo y peligro.

"El grito ¡Ay Jalisco no te rajes! significaba armarse de valor", comentan. La frase se hizo mundialmente famosa tras el lanzamiento de la película con el mismo nombre, la cual fue estelarizada por el actor Jorge Negrete.

La frase "no te rajes" significa no cambies de opinión, no te arrepientas, no te rindas, cumple lo prometido, y según el bloguero Jorge Luis Mejía, también está relacionada con no ser cobarde, no claudicar, no ser miedoso y/o no ser agachón, pero asegura que se trata de una expresión que hace alusión a la rajada de la mujer, es decir a la vagina.

Entonces, al decirle a alguien "no te rajes", se refiere a no tener vagina. "Se considera que la mujer es una miedosa, agachona y débil. El símbolo que representa la frase tiene que ver con la época de los charros, del macho mexicano", explica el escritor.

Sin embargo, entre los internautas se habla de otra teoría con respecto a esta famosa expresión, la cual está asociada con el barro y madera de mala calidad, material que suele abrirse o "rajarse" con el paso del tiempo.