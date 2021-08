Barack Obama: Ésta es la fortuna del expresidente de EU a los 60 años

Dicen que muchas personas buscan el sueño americano en Estados Unidos y, según lo que parece, pocas lo logran. La realidad es que ese país ha dado oportunidades únicas y hasta históricas a personajes que luego se volvieron trascendentes. Uno de estos personajes es Barack Obama, el expresidente de nuestro vecino del norte que este miércoles 4 de agosto llega a la edad de 60 años de vida.

Con una celebración que Barack Obama y su familia llevarán a cabo este fin de semana en la exclusiva isla de Martha´s Vineyard, el primer presidente de raza negra de los Estados Unidos festejará seis décadas de vida. Sumado a esto, el éxito financiero ha marcado su pasado reciente y presente, mostrando un camino económicamente generoso para Barack y el resto de los Obama.

Gran sueldo como presidente de Estados Unidos

Cuando se piensa en un presidente o expresidente de Estados Unidos, podría suponerse que gana millones de dólares por su labor. La realidad es que el sueldo del presidente de esa nación sí es una cifra importante, pero no cercana a la actual fortuna de Barack Obama.

En 2001, con Bill Clinton como presidente aún, el Congreso aprobó un salario presidencial de 400 mil dólares anuales, cantidad que cobró Obama y todavía hoy cobra Joe Biden. Por tal razón, Barack Obama cobró 33 mil 333 dólares al mes durante su mandado, a lo cual se sumó 50 mil dólares anuales para gastos personales de alimentación y otros.

Por cada mandato de 4 años, Obama debió percibir en total 1,6 millones dólares y, con dos periodos, habría superado los 3 mdd.

Obama multiplicó sus ingresos exponencialmente

Según información dada en su momento por Business Insider, al llegar a la presidencia en 2009, la familia Obama tenía ahorros por 1.2 millones de dólares, esto derivado de su sueldo como Senador así como de los puestos ocupados por Michelle Obama en la Universidad de Chicago.

Para el año 2018, luego de abandonar la Casa Blanca, Barack Obama y familia habrían alcanzado una fortuna estimada en 40 millones de dólares. La estimación cifra la cantidad con base a sus acuerdos editoriales, charlas en universidades o empresas privadas, la pensión del expresidente y, curiosamente, un acuerdo comercial con Netflix.

Sus libros los hicieron millonarios

Muchas son las maneras de atraer el dinero, en el caso de Barack y Michelle Obama, encontraron en los libros una fuente de ingresos muy importante.

Desde la etapa como Senador de EU, Barack pactó acuerdos literarios que le redituaron 16.5 millones de dólares, a percibir enteramente en los años venideros con la publicación de los libros 'Dreams from my Father’, ‘The Audacity of Hope’ y ‘Of Thee I Sing: Letters to my Daughters’.

Luego de esto, llegaría 'Becoming', un best-seller de Michelle Obama que vendió 2 millones de unidades en tan sólo dos semanas y que, por lo tanto, se habría pactado con un contrato de 60 mdd a percibir en un futuro.

Crean productora y triunfan con Netflix

Con el fin de expresar al mundo su visión de apoyo en torno a temas sociales que aquejan a los estadounidenses, los Obama firmaron un acuerdo con Netflix luego de crear una compañía productora para realizar el documental 'American Factory', mismo que ganó el Oscar a Mejor Documental.

Según The New York Times, el acuerdo con Netflix les aportó 50 mdd a futuro.

Líderes de opinión a alto costo

Llamarse Barack o Michelle Obama, deja mucho dinero y más si van a pedirte una opinión. Por lo tanto, una charla de cualquiera d ellos dos es sumamente costosa.

Según reportes de medios estadounidenses, Barack Obama llegó a percibir un millón de dólares por dar tres charlas a compañías de Wall Street, sumado a esto obtuvo 800 mil dólares por pláticas a dos empresas más de ese rubro. En el caso de su esposa Michelle, ella cobra 225 dólares por charla.

Con semejantes cifras descritas, es factible hacer cálculos. Según la American University, la Familia Obama ha alcanzado una fortuna cercana a los 200 millones de dólares. En el caso del New York Post, ésta ronda los 135 mdd.