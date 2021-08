La maldición del pozo del dinero, la leyenda sobre tesoros escondidos para ver en Netflix y YouTube

Dicen que en su interior está el tesoro del mítico pirata Barbanegra. Otros más afirman que adentro se encuentran las joyas de María Antonieta de Habsburgo luego de que huyera de Londres. A ciencia cierta nadie sabe qué secretos alberga el famoso "pozo del dinero", una excavación ubicada en la Isla del Roble (Oak Island), en Nueva Escocia, Canadá, pero lo que esi es una realidad, es que casi una decena de cazadores de tesoros no ha logrado salir con vida de ahí.

No es complicado de entender. Este llamado "pozo del dinero" no es más que es una agujero de unos cuatro metros de diámetro en la tierra, situado al sur de la isla. Pero de él se dicen muchas cosas: que está maldito, que fue el lugar donde piratas escondieron sus tesoros e incluso que los Caballeros Templarios guardaron en su interior el Santo Grial, es decir, la emblemática copa que Jesús habría usado en la Última Cena.

Algunas versiones apuntan a que el pozo fue decubierto en el siglo XVIII por unos adolescentes, quienes motivados por la curiosidad comenzaron a excavar hasta llegar a unos 10 metros de profundidad, después de ahí, decidieron no continuar por alguna razón. Se dice que durante esa exploración, los jóvenes no encontraron más que capas de rocas y troncos, pero que en expediciones posteriores, se halló una inscripción de supuestamente decía que abajo estaban enterrados dos millones de libras esterlinas, sin embargo, casi tres siglos después, no hay evidencia de este letrero.

Aún nadie sabe si en verdad hay un tesoro escondido en la isla. Foto: Pinterest

Sin embargo, esta historia fue la que vino a reforzar las teorías que hasta hoy se creen que son ciertas: que adentro está el tesoro de piratas como Wiliiam Kidd o Barbanegra, y que acordaron con el mismísimo Satán que sólo ellos podrían encontrarlos. Sin embargo, cuando se habla de tesoros no sólo se trata de joyas o dinero, sino que también se cree que en ese hoyo de tierra el filósofo Francis Bacon habría escondido los documentos que lo acreditaban con el verdadero autor de las famosas obras de William Shakespeare.

Nuvo Magazine relata que al menos siete personas, entre exploradores, trabajadores y hasta supuestos cazadores de tesoros, han muerto tratando de descubrir qué hay en las entrañas del pozo del dinero en la Isla del Roble. Es entonces que la creencia de que el lugar está maldito se refuerza, y no por nada ha perdurado hasta nuestros días.

Sin embargo, los más escépticos y personas de ciencia afirman que no hay ninguna leyenda oscura debajo del pozo, sino que más bien la composición de la propia isla es lo que vuelve tan peligroso el lugar, pues debajo de ella no hay más que arenas movedizas y cavernas naturales que son vulnerables a colapsos e inundaciones, precisa El Clarín.

La maldición del pozo del dinero, en la pantalla

La Isla del Roble en Nueva Escocia es propiedad privada, por lo que se debe pedir permiso a sus dueños para poder entrar a ella. Sin embargo, los que han podido visitarla y explorarla lo hacen con un único objetivo: ver qué hay dentro del pozo del dinero. Por este punto han pasado importantes personajes como los actores Errol Flynn y John Wayne, así como el expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Aunque todos ellos volvieron con las manos vacías.

Además de la curiosidad de celebridades, políticos y caza tesoros, el pozo del dinero ha llamado la atención de la industria televisiva. El canal History lanzó en 2014 "La Maldición de la Isla del Roble" (The Curse of Oak Island), una serie de la mano de los hermanos Marty y Rick Lagina, dueños de gran parte de la isla, quienes decidieron cumplir su sueño y explorar qué había en el pozo 'maldito'. Utilizando la tecnología, han tratado de escarbar para encontrar tesoros.

The Curse of Oak Island se estrenó en 2014. Foto: History

El programa tiene actuamente ocho temporadas en las que los dueños de gran parte de la misteriosa isla han invertido dinero, tiempo y esfuerzo para descubrir si lo que se dice de ella es cierto. En algunas ocasiones han quedado decepcionados tras no tener hallazgos, pero recientemente pudieron encontrar restos de piedras preciosas, por lo que no quitan el dedo del renglón, pues sienten que cada vez están más cerca de llegar al verdadero tesoro.

Esta serie por obvias razones se trasmite por el canal History, que únicamente está disponible en cable, aunque también hay algunos episodios disponibles en su canal de YouTube; anteriormente todas las temporadas estaban en Amazon Prime Video, pero ahora sólo es posible ver los 15 capítulos de la cuarta temporada en Netflix.

Esta serie que parece reality show y documental es producida por los propios hermanos Lagina pero también por Kevin Burns, Mike Stiller y Joe Lessard; fue lanzada en 2014 y aún continúa vigente. De acuerdo con Rotten Tomatoes, la aceptación de la audicencia para "La Maldición de la Isla del Roble" (The Curse of Oak Island) es de 78 por ciento.